Lionel Scaloni eligió entre Lionel Messi y Diego Maradona: «Cada uno puede tener una opinión»

Lionel Scaloni se metió en la historia grande de la Selección Argentina y fue de los pocos que tuvo el privilegio de vivir muy de cerca lo que fue Diego Maradona y Lionel Messi. El entrenador de la Albiceleste opinó sobre los dos astros argentinos y finalmente eligió a uno.

En diálogo con Siro López, Scaloni recordó el primer contacto que tuvo con Diego en su llegada a Newell´s en 1993. «Todos los chicos de las inferiores le hicimos el famoso banderazo para recibirlo. Hay una foto en la cual estoy yo cerca de él. Para nosotros ir a verlo entrenar era increíble. La hora en la que era el entrenamiento de él, se paralizaba todo el predio de Bella Vista. Iban todos a verlo entrenar, colgados del alambrado para ver qué hacía».

Maradona fue uno de los tantos críticos del actual entrenador argentino cuando fue confirmado al frente del combinado nacional por su falta de experiencia. Sobre esta situación, Scaloni puso paños fríos y aseguró que «era totalmente normal. Yo nunca había entrenado en ningún lado, más allá de que tenía el curso. La realidad era que no tenía experiencia. Y él, fiel a su estilo, siempre fue una persona que no se guardaba nada. Y no dijo nada raro, si yo no había dirigido en ningún lado. En ese momento tenía que demostrar que podía serlo».

Con respecto a las formas de liderar a la Selección de Diego y Messi, el DT campeón del mundo planteó que «no todo el mundo es igual. Futbolísticamente, los dos son unos genios. Y de personalidad son diferentes. Pero, a su manera, son los dos líderes». Y remarcó que «Leo lo demuestra de otra manera. Te puedo dar un montón de ejemplos. En la Copa América 2021 con Colombia, cuando él tenía un problema muscular, entra al vestuario, se masajea con el fisio y salió a jugar al partido como si no tuviera nada. Leo ha construido algo con su manera de ser».

«El que lo conoce como nosotros sabe que Leo es un líder. Cuando les habla a sus compañeros antes de un partido, cuando hay un problema en el vestuario con los rivales, al hablar con el árbitro; yo te puedo asegurar que él lo demuestra cuando lo tiene que demostrar», subrayó el bicampeón de América sobre la personalidad del astro rosarino.

Messi o Maradona: la elección de Lionel Scaloni

Antes de finalizar, Scaloni se animó a elegir a uno de los dos, aunque dejó en claro que no hay que compararlos. «Si tengo que elegir, voy a elegir a Leo porque lo veo y porque sé lo que es. Pero cada uno puede tener una opinión. Ahora, compararlos es inútil. Porque hay que disfrutar lo que han hecho», comentó.

«De lo que sí estoy convencido es que cualquiera de los dos podría jugar en los años ’70, ’80, ’90 y ahora en 2025», concluyó.