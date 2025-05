La sugerencia de Lionel Scaloni para el Real Madrid por un jugador de Argentina: «No lo dudaría»

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, llenó de elogios a una joven promesa argentina e incluso lanzó una inesperada sugerencia para el Real Madrid. El DT de la Albiceleste planteó que el Merengue debería comprarlo.

El oriundo de Pujato se rindió ante Nico Paz, actual figura del Como de la Serie A, y le sugirió al conjunto español que debería recuperarlo para la próxima temporada.

«Se lo sacamos a España ese, lo trajimos para nosotros, fuimos inteligentes ahí, eh. Aparte el chico estaba contento de venir a la Selección y tiene un futuro enorme», planteó el entrenador sobre el joven volante, quien nació en Tenerife pero forma parte de la Selección Argentina.

Además, opinó sobre su futuro y le sugirió al Merengue recuperarlo. «Yo no soy nadie, pero si el Real Madrid tiene opción de recompra por Nico Paz yo no lo dudaría. Lo conozco y tiene el nivel, no sólo para jugar en el Real Madrid sino para seguir creciendo. Es un jugador que le va a servir a cualquier entrenador», planteó en una entrevista en el VAR de Siro.

Cuál es la cláusula de Real Madrid para recuperar a Nico Paz

Más allá de que el jugador le pertenece al Como, el Real Madrid, club que lo formó, tiene una cláusula de recompra de ocho millones de euros, que incrementa un millón por cada año que pasa. Este punto fue incluido en la venta del jugador al equipo italiano.