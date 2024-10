Lionel Scaloni en Miami: de las claves para dirigir el plantel al impacto de ser campeón del mundo

En la previa del partido ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, dio una charla en la Universidad de Miami, con tres ejes importantes: el manejo del grupo, la toma de decisiones y la relación que mantiene con los nuevos jugadores. «No por ser campeón del mundo me voy a sentir superior a otro», fue una de las frases más resonantes del técnico.

Sobre las convocatorias y la relación con los jugadores, el oriundo de Pujato indicó: «En nuestro caso, siempre pensamos en el bien del equipo. Cada decisión que tomamos es pensando en el bien del equipo. Lógicamente, siempre hay, y es bienvenido, que el jugador no lo reciba bien cuando sale del equipo porque eso es señal de que él que quiere jugar, quiere estar disponible, le jode salir del equipo. Es un momento de entrenar, es un momento de demostrar. Y eso demuestra lo comprometido que está el equipo», señaló.

Además se refirió sobre la importancia de la cercanía con el DT: “Yo creo que siempre es mejor hablar que no hablar. A mí, cuando era jugador, siempre me gustaba que el entrenador sea cercano”, comenzó el exfutbolista.

«Sí creo que es importante hablar con el jugador, explicarle la situación, de por qué hemos tomado esa decisión, o por qué no juega. Siempre somos partidarios de hablar, aunque hay momentos. Yo creo que eso es básico, olfatear y ver cómo está la situación. A lo mejor en ese momento no es válido hablar, se espera, se habla el otro día cuando las cosas están un poco más tranquilas», detalló Scaloni.

Luego brindó su punto de vista sobre la relación del jugador: “Básico, conocerlos, saber cómo piensa uno, otro. A uno a lo mejor una caricia le viene bien y a otro le viene bien hablar un poco más fuerte. Yo creo que eso te lo da un poco el haber jugado tanto tiempo, el tener un cuerpo técnico que también te facilita las cosas, que ellos también son gente que miran mucho y que se dan cuenta y que están continuamente hablando. Al final, va todo por ese lado”.

Tras ser consultado sobre el trato con los más jóvenes, Lionel Scaloni fue contundente: “Nosotros intentamos decirle a los jugadores y a nuestro grupo que al final nosotros somos solo entrenador y jugador del fútbol. No somos más que eso. No por ser campeón del mundo yo me voy a sentir superior a otro o que el otro me vea como que soy extraterrestre al final. Creo que eso forma parte de lo que nosotros creemos y pensamos. Que nos vean lo que somos. Y que cualquiera de los que están ahí pueden llegar a ser entrenadores o jugadores de alto rendimiento. Esa es la idea”.

Por último, se refirió a cómo cambió su vida desde que levantó el trofeo en Qatar: “Lógico, la gente me conoce más por la calle, me para. Pero mi pensamiento sigue siendo el mismo porque mantengo un equilibrio y creo que, por otra parte, es fundamental y básico para poder seguir desarrollando la profesión que tengo. Pero no ha cambiado y me pone contento que la gente sí sea feliz, pero a mí no me va a cambiar”, sostuvo.