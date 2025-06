Lionel Scaloni, sin filtro sobre el nivel de Argentina: «Juega de la misma manera con o sin Messi»

Este lunes, Lionel Scaloni llevó a cabo una conferencia de prensa en la previa del cruce con Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas. El entrenador de la Selección Argentina opinó sobre el nivel del combinado nacional y fue contundente sobre la presencia de Lionel Messi.

Scaloni aseguró que el capitán argentino será titular este martes por la fecha 16 que se disputará en el Monumental, pero aseguró que «no me pongo a pensar si somos la mejor del mundo».

«Leo va a jugar de entrada, no tenemos duda y esperemos que la gente disfrute de él y el equipo», adelantó el entrenador y remarcó el desempeño de la selección cafetera: «Colombia ha merecido ganar un montón de partidos en los que no ha tenido suerte, no sé si está en un bache. Si hubiera ganado algún encuentro más estaría segundo, las estadísticas a veces no dicen la verdad, es un buen equipo, diría que de las mejores selecciones del mundo y nos pondrá las cosas complicadas. Lo que pasa dentro del vestuario no lo sé».

Además, Scaloni dejó en claro el presente de la Albiceleste: «Somos un equipo competitivo y podemos jugar de igual a igual ante cualquier selección. También es verdad que si no estás bien podés perder con este tipo de conjuntos, pero somos una selección que siempre estaremos ahí”.

En ese sentido, destacó el nivel del equipo en los encuentro donde la Pulga no pudo estar presente: «El equipo está en un momento en el que puede jugar de la misma manera, estando Leo o no estando. Antes era más complejo y esa necesidad hoy no la tenemos, el equipo funciona igual».

Scaloni comparó a la Selección Argentina con las europeas

Sobre los amistosos que tendrá el combinado nacional, el DT campeón del mundo planteó que «no me desvivo por jugar con las selecciones de Europa, aunque para nivel espectáculo y la gente no es lo mismo. Para nosotros no es clave porque nuestros jugadores compiten contra ellos todas las semanas. A mí me gustaría enfrentarlas, pero si no se puede, no se puede«.

Además, no dejó pasar la oportunidad para felicitar a Portugal por haber ganado la UEFA Nations League y reflexionó: «¿Cómo estamos en relación a ellos? Igual, competiríamos seguramente, estamos para competir de igual a igual y si no estamos a la altura del partido con otros también podés tener problemas, es todo muy parejo».