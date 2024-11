Lionel Scaloni y la anulación de los descensos en la Liga Profesional: «A la Selección no le afecta»

Lionel Scaloni habló en la previa del duelo entre la Selección Argentina y Paraguay por la fecha 11 de las Eliminatorias. Durante la conferencia, el entrenador argentino fue consultado sobre el formato de la Liga Profesional y sorprendió al opinar de la anulación de los descensos.

Sobre el próximo torneo de 30 equipos, el oriundo de Pujato dejó una contundente respuesta y se despegó del tema. «No soy el indicado para decir si está bien o mal. No haría bien meterme en estos temas», señaló.

Además, sorprendió al plantear que «a la Selección Argentina no le afecta ni para bien ni para mal«. Y agregó que «no se da la situación de convocar jugadores del fútbol local por decisión mía, no por la cantidad de equipos. No es mi terreno hablar de esto«.

Lionel Scaloni habló sobre la formación de Argentina ante Paraguay

“Tengo casi decidido el equipo, será bastante similar al del último partido ante Bolivia, no se los confirmé a los jugadores al 100% porque tengo alguna duda”, planteó el entrenador argentino al arrancar el encuentro con la prensa.

“Pienso que Paraguay, además de ser una selección que históricamente ha sido difícil para nosotros en condición de visitante, tiene buenos jugadores. Los equipos de Gustavo Alfaro son organizados y eso lo hace difícil”, agregó.