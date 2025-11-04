Lucas Mellado y la ilusión de La Amistad en el Regional Amateur: «Acá se viene a ascender»

La Amistad apostó fuerte en el mercado de pases del Regional Amateur con la intención de pelear el ascenso y uno de los nombres importantes que sumó es el de Lucas Mellado.

El volante, que jugó el Federal A para Cipolletti este año, se incorporó a pocos días del debut junto a otros compañeros del Albinegro como Jeremías Langa, Nehuén García y Nicolás Parodi.

El último domingo, el mediocampista fue clave al anotar el gol del triunfo contra Deportivo Roca en el Luis Maiolino. El encuentro arrancó movido con un tanto del Naranja a los 30 segundos y el empate de los cipoleños un minuto después.

«Parecía que iba a ser un partido de muchos goles. Tuvimos una desconcentración, no estuvimos atentos y nos hicieron ese gol en la primera. Lo bueno es que nos pudimos reponer rápido. El equipo se activó enseguida, si no lo empatábamos ahí después iba ser más difícil», aseguró Mellado en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

«Fue un partido parejo, nosotros necesitábamos un triunfo así. No nos servía empatar y perder nos dejaba muy lejos. Lo teníamos que ir a buscar», agregó.

Cerca del final, el volante marcó el 2-1 en un segundo cabezazo a la salida de un córner. «Yo suelo ir a buscar por el segundo palo en esas jugadas, suele quedar algo boyando cuando van todos a buscar el cabezazo. Me ha tocado hacer goles así, me pudo quedar justo para empujarla», describió.

Con esta victoria, La Amistad quedó en lo más alto junto a Roca y Argentinos del Norte, los tres con 6 puntos. «Sabíamos que el grupo iba a ser muy parejo pero no sé si tanto. Hay canchas difíciles, nos pasó la fecha anterior con Argentinos del Norte. Cada uno tendrá que hacer fuerte su localía, eso va a definir quiénes clasifican», aseguró Mellado.

La llegada a La Amistad y el año de Cipolletti en el Federal A

Sobre su incorporación al club, contó: «No tenía mucho tiempo para decidir. La Amistad me demostró mucho interés, hicieron un esfuerzo para contar conmigo. Estoy contento, es un club que está creciendo y tiene mucha proyección. La propuesta es clara, acá se viene a ascender. Ya son varios años que llega lejos y está cerca».

Acerca de la temporada de Cipolletti en el Federal A, donde fue uno de los referentes, repasó: «Fue un año que se sintió larguísimo, porque tuvimos varias etapas. Empezamos perdiendo y, jugando muy mal, después empezamos a ganar e incluso a jugar muy bien y ganar. Después en un momento volvimos a jugar mal y cuando nos recuperamos ya no ligamos nada. Fue un año que dejó mucho aprendizaje, me quedo con lo positivo que fue que el equipo fue al frente en todas las canchas, como exige un club grande».

«No se nos dio, hubo cosas externas también. Fue un año un poco caótico. Pero fue lindo porque la gente se volvió a sentir identificada con un equipo después de muchísimos años. Eso tiene que servir de puntapié para que Cipo siga creciendo y arme un buen plantel el año que viene», añadió.

El jugador tiene contrato con el Albinegro hasta el final de este año y en La Amistad está a préstamo. El volante dio a entender que está a dispocisión de Cipo si lo vuelven a llamar para el 2026. «Siempre fue fácil para mí hablar con Cipolletti, nos conocemos desde hace muchos años», afirmó.

