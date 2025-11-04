Programación de la 36° fecha de la Liga Confluencia: Cipolletti vs Roca, el plato fuerte

La Liga Confluencia está en momentos de definición. Cuando solo faltan 7 fechas para el término, la pelea por el título entre La Amistad y Atlético Regina continúa al rojo vivo. Además, faltan por definirse cuatro equipos que jugarán la primera edición de la «B», luego de que en la última fecha se confirmara el descenso de San Carlos.

La fecha se realizará casi en su totalidad durante la semana. Debido a la participación de los clubes en el Regional Amateur y el Superclásico que se jugará el domingo, solo un partido se programó para el fin de semana.

La fecha comenzará el miércoles con seis duelos. El más atractivo será el clásico rionegrino: Cipolletti recibirá a Roca en el Predio 15 de octubre, con objetivos distintos. El albinegro todavía no aseguró la permanencia y buscará quedarse con el triunfo ante un Naranja que pone el foco exclusivamente en el Regional.

Ese día también jugarán los dos candidatos al título. Por un lado, La Amistad viajará a Catriel para enfrentarse a la Depo. El equipo cipoleño llega con una sonrisa tras ganar un duelo clave de visitante por el Regional frente a Deportivo Roca. El local también viene de un triunfo importante (3-2 contra Maracacinho) que lo ubicó como el nuevo 4° de la Liga Confluencia.

Por otro lado, Regina buscará volver a la punta tras el empate polémico frente a CIMAC. El equipo de Medina mantiene puntaje ideal en la zona 10 del Regional y recibirá a Huergo, que lucha por la permanencia, ya que se ubica 15° a 3 puntos de Experimental, quien sería el último equipo que se estaría salvando.

San Sebastián se juega la última bala el domingo. El equipo cipoleño debe ganarle a CIMAC si quiere seguir con chances de jugar en la «A» durante 2026. Pero no depende de si mismo, ya que si Experimental suma un punto frente al Norte se decretará su descenso. Otro que está muy complicado es Alto Valle. El Tanga debe sumar de a tres cuando reciba a Mainque el viernes.

Programación de la 36° fecha de la Liga Confluencia

Miércoles 5 de noviembre:

Cipolletti vs Deportivo Roca – 17:30

Catriel vs La Amistad – 21:00

Petrolero vs Pillmatún – 21:30

Atlético Regina vs Huergo – 21:30

Unión vs San Carlos – 21:30

Experimental vs Arg. del Norte – 22:00

Jueves 6 de noviembre:

Círculo Italiano vs Maracacinho – 22:00

Viernes 7 de noviembre:

Alto Valle vs Mainque – 22:00

Obrero Dique vs Fernández Oro – 22:00

San Martín vs San Isidro – 22:00

Domingo 9 de noviembre: