Maravilla Martínez y la ilusión de la Copa Sudamericana: «Es el partido más importante de mi carrera»

Este sábado desde las 17 Racing disputará el encuentro más importante de los últimos años. La Academia se enfrentará ante Cruzeiro en la final de la Copa Sudamericana en Asunción. En la previa, el goleador del elenco de Avellaneda, Adrián Maravilla Martínez palpitó el duelo y se mostró confiado.

El delantero de Racing es oriundo de Campana y tuvo una trayectoria inédita en el fútbol argentino. Debutó a los 22 años en Defensores Unidos, llegó a trabajar como basurero y albañil, y hasta estuvo preso por error en 2014 cuando balearon a su hermano y lo acusaron de quemar y robar la casa del agresor. Luego de seis meses privado de su libertado, se confirmó su inocencia y salió de la cárcel.

Tuvo un extenso paso en el ascenso argentino y llegó a Primera División a sus 26 años, en Sol de América de Paraguay. En la actualidad, con 32 años, se prepara para el partido más importante de su carrera.

«Es el partido más importante de mi carrera. Es muy importante para mí esto, como para cerrar mi historia«, planteó el goleador de la Academia.

Desde que llegó a Avellaneda cosechó acumula 28 en este 2024. Mientras que en la Sudamericana es uno de los goleadores con nueve tantos.

Sus estadísticas marcan la jerarquía que tiene dentro del área aunque el delantero remarcó el trabajo de todo el equipo y destacó la participación de dos compañeros en particular: «Juanfer me entiende a mí porque yo soy medio duro, ja. Es un excelente jugador, gracias a ellos yo convierto los goles. Almendra también me ha dejado muchas veces mano a mano«.

Pero además aseguró que el gran artífice de este presente de la Academia es Gustavo Costas, una voz más que autorizada en Avellaneda. Su equipo juega tal como vive los partidos en el banco de suplentes: con agresividad e intensidad.

Así describe Maravilla la incidencia que tiene el entrenador en el equipo: «Gustavo te lo hace vivir todos los días. Cuando va a las charlas técnicas está cantando las canciones. Para él todo es Racing. Nosotros lo vivimos como él porque te hace parte de esa pasión. Es un excelente entrenador y además de ser buena persona es ganador».

Cómo se prepara Racing para la final de la Sudamericana: «Tenés que salir a ganar»

Sobre la final de este sábado, Martínez destacó que sea a partido único en vez de disputarse ida y vuelta como era antes. «Acá son 90 minutos y se lleva la copa el que gana. Lo otro te lleva más a la especulación. Acá sabés que tenés que salir a ganar. Concentración pura y las que te quedan tienen que ir adentro», opinó.

En ese sentido, se mostró muy creyente y con la fe intacta. «Yo creo que la vamos a ganar, siempre soy positivo y acompaño en eso. Yo siempre estoy con fe de que las cosas van a salir bien«, concluyó.