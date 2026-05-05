Juicio por la explosión en la destilería de Plaza Huincul: habrá veredicto el martes próximo

Los jueces Federico Sommer, Lisandro Borgonovo y la jueza Vanessa Macedo Font anunciaron que el martes 14 darán a conocer el veredicto del juicio por la explosión en una destilería en Plaza Huincul. El siniestro dejó a tres trabajadores muertos y son cinco los imputados por el hecho. Uno de los acusados aceptó hablar ante el tribunal y dijo que como auditor externo «desconocía la elaboración del producto», en referencia al recon (fuel oil y solvente) que tenía el tanque 205 al momento de explotar e incendiarse.

Finalizado el juicio, el tribunal colegiado entró a deliberar y fue el juez Sommer el encargado de anunciar que el próximo martes, a las 13 se conocerá el veredicto. Entre lunes y martes concluyeron los alegatos de la fiscalía; las querellas; y las defensas particular y pública. Cada uno utilizó el plazo de las dos horas que acordaron con los jueces.

La explosión e incendio de la destilería New American Oil -NAO- se produjo el 22 de septiembre de 2022, en el parque petroquímico de Plaza Huincul. Los imputados son cinco aunque para cuatro de ellos se mantuvo la acusación inicial: estrago doloso agravado por la causa muerte, en calidad de autores.

Se trata de Guido Torti (jefe de planta); Silvio Saibene (jefe de mantenimiento); la licenciada en Seguridad e Higiene, Gimena Brillo y el auditor externo Eduardo Novaro.

Tanto la fiscalía a través del fiscal jefe Gastón Liotard, como los abogados de las querellas (Gabriel Contrera, Laila Salazar) que representan a las familias Herrera y Jara, acordaron cambiar la figura legal para la técnica en Seguridad e Higiene, Natalia González. Los acusadores consideraron que debe responder por el delito de estrago culposo, agravado por la causa muerte en calidad de autora.

La jornada del lunes se destinó a los alegatos de clausura de los acusadores que pidieron la declaración de responsabilidad para los cinco acusados. El martes fue el turno de las defensas que solicitaron al tribunal colegiado que se los declare «no responsables». Tres de los imputados están representados por el ministerio Público de la Defensa, con Diego Simonelli y Mariángeles Ocejo. Los demás por el abogado particular Juan Coto.

Cerrados los alegatos, el juez Sommer explicó que antes de pasar a deliberar los imputados tenían el derecho a realizar alguna declaración. Los llamó uno por uno y los hizo poner de pie para responder ante la pregunta de si querían hacer el uso de ese derecho. Torti, Saibene, Brillo y González optaron por no hacerlo. Mientras que Novaro pidió hablar, a pesar de que la recomendación de la defensa pública que lo asistió le sugirió que no lo haga.

El único imputado que habló

El auditor externo de NAO, describió ante el tribunal, las partes y los familiares de las víctimas, que la planta había sido habilitada por la Secretaría de Energía de Nación, aunque también contaba con la habilitación municipal de Plaza Huincul. Era por 2022 y 2023. Pero que desde 2002, el municipio habilitó la planta para la elaboración de petróleo curdo y la venta de productos obtenidos. «No así el famoso recon (petróleo reconstituido) que tanto se habló acá», dijo Novaro.

“Como auditor desconocía la elaboración de este producto. Como lo desconocía, cuando informo a Secretaría (de Energía de la Nación) informo que el tanque 205 tenía cuello de cisne porque aquellos productos que tienen una inflamación superior a 40° como es el fuel oil, lo necesitan», subrayó ante las partes.

Y siguió que «no así aquellos que tienen un punto de inflamación menor a 40° que necesitan válvulas de presión y vacío, como pueden ser los solventes, la nafta. No en el caso del fuel oil”.

Finalmente, refirió que escribió en la auditoría «fuel oil porque así me lo indicaron y cuando pregunté cómo era la elaboración me dijeron que era elaborar petróleo crudo y la venta de los subproductos. En ningún momento se habló de Recon. Por eso es que yo no lo informé. Si lo hubiese sabido, lo hubiese puesto», concluyó.

Novaro durante todo el juicio se encargó de tomar nota y escuchar lo que ocurría. Lo mismo hizo la licenciada en Seguridad e Higiene, Brillo. Mientras se desarrollaron las audiencias, la viuda de Víctor Herrera, sus hijas e hijos, el padre de Fernando Jara asistieron todos los días que hubo actividad. Afuera aguardaba el resto de los familiares.

El martes, a las 13 en la Oficina Judicial de Cutral Co se conocerá el veredicto del tribunal