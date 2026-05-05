OTC 2026: «Necesitamos más competencia» aseguró Horacio Marín ante los gigantes de la industria energética en Houston

«No vengo acá solo a hablar de YPF. Vengo a decirles que vengan. Necesitamos más competencia», aseguró el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín este martes en el panel «Argentina como un socio energético confiable: El rol de Vaca Muerta en el mercado global», que se realizó en el marco de la Offshore Tecnology Conference (OTC) 2026 en Houston, Estados Unidos.

El encuentro fue moderado por la periodista especializada de Diario RÍO NEGRO, Victoria Terzaghi, donde el eje de las conversaciones se centró en los avances en la infraestructura de transporte, los proyectos necesarios para escalar las exportaciones de hidrocarburos y la posición actual de Argentina frente al panorama internacional.

Además de Marín, estuvieron presentes el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; el ministro de Energía provincial, Gustavo Medele; el presidente de la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén, Mauricio Uribe; el vicepresidente de Supply Chain y Seguridad Corporativa de Pan American Energy, Marcelo Gioffre; y el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Marcelo Rucci.

Argentina LNG, el project finance «más grande de la historia de Latinoamérica»

En el evento, el ejecutivo de YPF destacó la importancia del proyecto Argentina LNG, que requerirá de una inversión mayor a los 30.000 millones de dólares de dólares. El proyecto incluye casi 800 pozos para el pico de producción, además del desarrollo de infraestructura como gasoductos, oleoductos, plantas de procesamiento, y dos buques de licuefacción de 6 millones de toneladas anuales cada una. «Es realmente fundacional», afirmó al respecto.

«YPF no podía hacer este proyecto sola, ni tampoco solamente con empresas argentinas«, aseguró respecto a los desafíos que implica hacer un proyecto de una escala tan considerable. «Por eso fuimos a buscar socios internacionales», comentó, refiriéndose a la sociedad con las firmas extranjeras ENI y ADNOC.

Debido a la magnitud de Argentina LNG, indicó que podría «convertirse en el project finance más grande de la historia de Latinoamérica». Para cumplir ese objetivo, planea llegar a fines de 2026 con la ingeniería contractual y financiera lo suficientemente avanzada para encaminar la decisión final de inversión. Mientras tanto, se espera iniciar el proceso en junio.

Aunque no dio mayor información sobre los offtakers, adelantó que hay conversaciones avanzadas con compradores de Europa y Asia: «No puedo contar nada concreto, pero estamos en documentos finales».

La importancia del RIGI y la seguridad energética como estandarte

En cuanto a la posición actual de Argentina en el contexto de la industria a nivel global, sacudida por la guerra en Medio Oriente, sostuvo que existe una gran ventaja competitiva al estar en una zona libre de conflictos. «La seguridad energética pasó a ser más importante que el precio», sentenció.

En línea con declaraciones anteriores, mostró su apoyo a las políticas llevadas adelante por el gobierno nacional, especialmente al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI): «Sin él no habría proyecto de GNL posible. Aporta beneficios económicos y una garantía decisiva: estabilidad fiscal y reglas de largo plazo».

Durante su exposición también habló sobre Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), la iniciativa que lidera YPF junto con las operadoras Pan American Energy, Vista, Chevron, Shell, Pluspetrol, Pampa Energía y Tecpetrol. Dijo que la obra avanza sin demoras, y que las primeras exportaciones podrían comenzar a principios de 2027.

La seguridad energética pasó a ser más importante que el precio. Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Precisó que el sistema comenzaría de forma escalonada, con 180.000 barriles diarios, para luego aumentar la exportación a 360.000, después a 550.000 y una capacidad final que podría llegar a los 800.000 barriles diarios con reducción de fricción.

Hacia 2031, el conjunto de proyectos podría incentivar inversiones por unos 130.000 millones de dólares, siendo entre 20.000 a 25.000 millones por año. «Es una inversión similar a la que hacen algunas supermajors en todo el mundo durante un año», aseguró.

Énfasis en la competencia y cohesión interna

Más allá de los avances para posicionar al país como futuro exportador de hidrocarburos, Marín hizo un llamado a la industria, en el que planteó la necesidad de aumentar el tamaño del universo de empresas en la región. «No vengo acá solo a hablar de YPF. Vengo a decirles que vengan. Necesitamos más competencia», aseveró.

Finalmente, el ejecutivo destacó que el éxito de este plan depende de la cohesión interna. Para ello, ratificó la necesidad establecer un «círculo virtuoso» entre el Estado nacional, provincias, municipios, empresas y gremios.

En ese sentido, puso como ejemplo el diálogo con el sector sindical: “Podemos discutir, pero al final del día sabemos que no nos vamos a ir enojados. Vamos a iterar y vamos a encontrar una solución”, expresó ante la mirada de los referentes del sector energético. «Este es un desafío generacional», concluyó.