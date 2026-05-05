Quién es Matías Tabar, el contratista que remodeló la casa de Adorni y es testigo clave en la causa

Matías Tabar, el contratista al que Adorni le pagó para las refacciones en su casa.

El nombre de Matías Tabar comenzó a cobrar notoriedad en las últimas horas tras su declaración como testigo en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. Según afirmó ante la Justicia, percibió unos USD 245 mil por las refacciones realizadas en la vivienda del funcionario en el country Indio Cuá.

Matías Tabar, el contratista que remodeló la casa del country de Adorni

Tabar es contratista y socio del grupo Alta Arquitectura, una firma creada en 2021 junto a un matrimonio amigo, dedicada a la consultoría, desarrollo y ejecución de obras públicas y privadas. Ante el fiscal Gerardo Pollicita, detalló que los trabajos en la propiedad se extendieron entre octubre de 2024 y julio de 2025 e incluyeron no solo tareas estructurales, sino también mejoras en el mobiliario.

La vivienda, de aproximadamente 400 metros cuadrados, fue intervenida en múltiples sectores: desde la entrada y el garaje hasta la galería, escaleras y espacios interiores. Entre las obras destacadas figuran el cambio de pisos por porcelanato, la renovación de paredes, la reforma de la parrilla y la remodelación de la pileta, que incluyó la construcción de una cascada. También se realizaron trabajos en cocina, iluminación y revestimientos exteriores.

En su declaración, el contratista aportó documentación respaldatoria de las compras realizadas, así como registros fotográficos y audiovisuales del antes y el después de la obra, elementos que ahora forman parte del expediente judicial.

Además de su vínculo con el sector privado, Tabar tuvo participación en licitaciones municipales en Exaltación de la Cruz. Según registros, fue adjudicatario en procesos vinculados a la compra de equipamiento para cámaras de seguridad y otros insumos entre 2019 y 2021.

Más allá de su actividad empresarial, el perfil de Tabar muestra otra faceta: es aficionado al triatlón y participa en competencias de resistencia tipo Ironman. En sus redes sociales comparte entrenamientos y resultados, incluyendo su participación en pruebas como el Ironman 5150 y otras competencias desarrolladas en Argentina.

Asimismo, también es abiertamente antiperonista. En varias ocasiones, reposteó publicaciones en Facebook en contra de Alberto Fernández, Cristina Kirchner o Sergio Massa, durante el año 2023.

Su testimonio se suma a la investigación judicial que busca determinar la evolución patrimonial del jefe de Gabinete y esclarecer si existieron irregularidades en la financiación de las obras realizadas en su propiedad.

Con información de Infobae.