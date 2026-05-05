Clínicas de la región levantan las restricciones para afiliados de PAMI mientras siguen las negociaciones

Las clínicas y sanatorios de Río Negro, Neuquén, La Pampa y Chubut que mantenían medidas de fuerza decidieron suspender temporalmente las restricciones de servicios médicos en la atención a los afiliados de PAMI. La medida, que ya se encuentra vigente, permite retomar las cirugías programadas y las prácticas ambulatorias que habían sido suspendidas debido al conflicto por el atraso en los pagos hasta la próxima semana.

La decisión de normalizar los servicios surgió tras una reunión con el Director General de PAMI, Esteban Leguizamo. Desde el sector privado explicaron que el levantamiento de las restricciones busca «distender la situación y facilitar el acceso a los servicios a los beneficiarios», aunque aclararon que se trata de una medida provisoria.

El restablecimiento de los servicios médicos se mantendrá, en principio, hasta el próximo martes 12 de mayo. En esa fecha, el organismo nacional se comprometió a brindar una respuesta concreta a los reclamos.

Continúan las negociaciones entre las clínicas y sanatorios de la Patagonia y PAMI

El sector reclama por un desfasaje respecto a la inflación que, al mes de marzo, era «del orden del 70%». Los prestadores advierten que la brecha entre aranceles y costos operativos sigue aumentando.

PAMI propuso ajustes del 1,9% para mayo y junio, cifras que las clínicas consideran una «definición unilateral». Esta oferta «no sólo no tiende a iniciar un camino de recomposición, sino que agrava el panorama».

Con una inflación semestral proyectada en 19%, la actualización de la obra social no llegaría al 4%. Ante esta realidad, la brecha de pérdida frente a los precios aumentaría a un «77% aproximadamente» en junio.

El comunicado, que incluye a instituciones como Clínica Roca y Sanatorio Juan XXIII, exige respuestas suficientes. Las autoridades nacionales aceptaron analizar «adecuaciones complementarias» para intentar destrabar el conflicto.

Las clínicas expresaron que normalizan la atención «confiando en obtener respuestas que sean suficientes» para operar. De la propuesta que presente PAMI la semana próxima dependerá que la atención siga siendo regular.

Por ahora, los afiliados pueden volver a programar sus cirugías, diagnósticos por imágenes, cardiología y endoscopías. El sector permanece en alerta a la espera de una solución definitiva que garantice la sostenibilidad del sistema.