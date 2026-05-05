Murió una mujer en la Terminal de Neuquén: se descompensó tras bajarse de un colectivo de larga distancia

Un trágico suceso ocurrió este martes en la Terminal de Ómnibus de Neuquén. Una mujer se bajó de un colectivo de larga distancia, se descompensó y murió tras arribar a la ciudad.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de fuentes intervinientes, el hecho ocurrió después de las 13 en inmediaciones de la plataforma N°23 en un colectivo de Vía Tac que provenía desde Jujuy e iba rumbo a Esquel.

A bordo viajaba una señora acompañada por su hija, quienes habían abordado al micro en Río Cuarto (Córdoba) con destino a la capital neuquina.

Qué se sabe de la muerte de una mujer en ETON

Lamentablemente, una vez que arribaron a la ETON, la mujer mayor sufrió una descompensación. De inmediato, personal policial fue alertado y acudió para realizarle maniobras de RCP sobre la cinta asfáltica.

A la par, se convocó a una ambulancia del SIEN, quienes una vez que empezaron a asistir a la mujer certificaron que ya no presentaba signos vitales. La víctima tenía 84 años y tenía domicilio en General Roca.