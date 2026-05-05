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Sociedad

Murió una mujer en la Terminal de Neuquén: se descompensó tras bajarse de un colectivo de larga distancia

El trágico suceso ocurrió en horas de la tarde. A la mujer le realizaron maniobras de RCP y hasta acudió personal del SIEN en el sector. La víctima tenía 84 años y tenía domicilio en Roca.

Gabriel Jara

Por Gabriel Jara

Foto: Gentileza.

Foto: Gentileza.

Un trágico suceso ocurrió este martes en la Terminal de Ómnibus de Neuquén. Una mujer se bajó de un colectivo de larga distancia, se descompensó y murió tras arribar a la ciudad.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de fuentes intervinientes, el hecho ocurrió después de las 13 en inmediaciones de la plataforma N°23 en un colectivo de Vía Tac que provenía desde Jujuy e iba rumbo a Esquel.

A bordo viajaba una señora acompañada por su hija, quienes habían abordado al micro en Río Cuarto (Córdoba) con destino a la capital neuquina.

Qué se sabe de la muerte de una mujer en ETON

Lamentablemente, una vez que arribaron a la ETON, la mujer mayor sufrió una descompensación. De inmediato, personal policial fue alertado y acudió para realizarle maniobras de RCP sobre la cinta asfáltica.

A la par, se convocó a una ambulancia del SIEN, quienes una vez que empezaron a asistir a la mujer certificaron que ya no presentaba signos vitales. La víctima tenía 84 años y tenía domicilio en General Roca.


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Un trágico suceso ocurrió este martes en la Terminal de Ómnibus de Neuquén. Una mujer se bajó de un colectivo de larga distancia, se descompensó y murió tras arribar a la ciudad.

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