Murió una mujer en la Terminal de Neuquén: se descompensó tras bajarse de un colectivo de larga distancia
El trágico suceso ocurrió en horas de la tarde. A la mujer le realizaron maniobras de RCP y hasta acudió personal del SIEN en el sector. La víctima tenía 84 años y tenía domicilio en Roca.
Un trágico suceso ocurrió este martes en la Terminal de Ómnibus de Neuquén. Una mujer se bajó de un colectivo de larga distancia, se descompensó y murió tras arribar a la ciudad.
Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de fuentes intervinientes, el hecho ocurrió después de las 13 en inmediaciones de la plataforma N°23 en un colectivo de Vía Tac que provenía desde Jujuy e iba rumbo a Esquel.
A bordo viajaba una señora acompañada por su hija, quienes habían abordado al micro en Río Cuarto (Córdoba) con destino a la capital neuquina.
Qué se sabe de la muerte de una mujer en ETON
Lamentablemente, una vez que arribaron a la ETON, la mujer mayor sufrió una descompensación. De inmediato, personal policial fue alertado y acudió para realizarle maniobras de RCP sobre la cinta asfáltica.
A la par, se convocó a una ambulancia del SIEN, quienes una vez que empezaron a asistir a la mujer certificaron que ya no presentaba signos vitales. La víctima tenía 84 años y tenía domicilio en General Roca.
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