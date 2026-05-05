El hallazgo de fósiles de dinosaurios en una cantera desató una increíble misión internacional en la Patagonia

La Campaña Cretácica inició el 28 de abril y finaliza mañana con las últimas búsquedas al sur del Lago Pellegrini. Foto: Municipio de Cinco Saltos.

Al sur del Lago Pellegrini en Cinco Saltos, lo que comenzó con una denuncia de un vecino tras detectar fósiles en una cantera se transformó en una expedición científica de relevancia mundial. El hallazgo histórico de piezas activó una campaña de rescate que hoy posiciona a la región en el mapa de la paleontología internacional.

«En este sector hay rocas que datan del último intervalo de tiempo en el que vivieron los dinosaurios«, destacó Jorge Meso, paleontólogo, becario posdoctoral de Conicet en Roca y uno de los jefes de la Campaña Cretácica, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Esta ambiciosa campaña fue posible gracias al despliegue técnico de investigadores del CONICET y de las universidades nacionales de Río Negro y Córdoba, en una inédita alianza con la Universidad de Hong Kong. El operativo contó con el respaldo institucional del Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG) y el Museo Argentino de Ciencias Naturales, además del apoyo logístico clave de la Fundación NoThos y el municipio de Cinco Saltos.

«Es un área que tiene un potencial muy grande, lo que buscamos no es solo un hueso aislado, sino dinosaurios y otros animales del Cretácico que nos permitan reconstruir un ecosistema de hace 70 millones de años«, destacó Marcos Becerra, paleontólogo, investigador del Conicet (UNC) y jefe de la expedición.

En esta campaña participaron aproximadamente 13 investigadores. Foto: gentileza.

La mística de la excavación envuelve cada jornada de trabajo en el campo, donde la paciencia y la esperanza se mezclan con el polvo de las bardas. «Esto es como una búsqueda, se ve el hueso en la superficie, pero a lo mejor puede haber un esqueleto debajo», describió con emoción Rubén Juárez, técnico de oficio en paleontología, con más de 20 años de trayectoria.

El desafío científico en las bardas: Una campaña palentológica internacional

La misión actual representa la consolidación de un proceso que nació cuando un vecino detectó restos fósiles en la cantera de Erasmo Krall. La denuncia se derivó correctamente a la Secretaría de Cultura de Río Negro y al personal especializado del Museo de la provincia. Esta rápida respuesta institucional permitió que, ya en diciembre de 2024, se organizara el primer rescate técnico de los materiales que afloraban en superficie.

Al arribar al sitio, los investigadores lo hicieron junto a Rubén Juárez Valieri, miembro del equipo técnico y personal del museo de Cipolletti. Allí fueron recibidos por representantes de la municipalidad y por Erasmo, dueño de la cantera, quienes los guiaron hasta el punto exacto del descubrimiento.

Ya en el terreno, y con el acompañamiento de Walter Lagos (referente del museo de Cinco Saltos), el equipo inició una inspección minuciosa del área. «Ese mismo día nos dimos cuenta que ese hallazgo ameritaba una pronta campaña de rescate que, consistió en una excavación en la que actualmente seguimos trabajando y de la cual siguen saliendo huesos», explicó Meso.

Fósil encontrado durante la campaña. Foto: municipio de Cinco Saltos.

Al frente de esta compleja segunda campaña se encuentran el Dr. Jorge Meso (IIPG-Conicet) y el Dr. Marcos Becerra (UNC-Conicet), quienes coordinan un equipo de 13 especialistas, mayormente estudiantes avanzados de Paleontología de todo el país.

«Buscamos dinosaurios y otros animales de la fauna del Cretácico Superior que afloran en la roca desnuda del lago», detalló Becerra sobre los objetivos técnicos. El equipo trabajó intensamente desde finales de abril para profundizar en el sitio de excavación y explorar nuevas áreas con un gran potencial paleontológico.

Excavación 2 metros de profundidad es lo que debieron alcanzar los investigadores para llegar al nivel donde aparecieron los fósiles.

La presencia del investigador Michael Pittman, de la Universidad de Hong Kong, fue un pilar clave para la investigación y el financiamiento del proyecto en la región. Según los especialistas, su aporte brinda nuevas perspectivas filogenéticas para comprender mejor el árbol genealógico de las especies halladas en suelo rionegrino.

Ahora el procedimiento consta de abrir con cuidado los bochones en el laboratorio, llevar adelante una limpieza cuidadosa para luego identificar, describir y comparar las muestras. Posteriormente, los datos obtenidos se ingresan a una base de datos para visualizar un árbol de parentesco y ver si se trata de una especie nueva o ya conocida y con que otros animales de otros lados se encuentran emparentados. «De esta manera podemos saber cómo se dispersaron estos dinosaurios a lo largo de los continentes y su paleobiogeaografía», indicó Meso.

«Cuando se hacen las excavaciones en la actualidad, no es solo ir a buscar el dinosaurio más grande sino se tratar de conocer todo el contexto, el ecosistema, el ambiente que había en esa época», Rubén Juárez, técnico paleontólogo e integrante de la secretaría de Cultura.

Hallazgos extraordinarios en Río Negro: Tesoros que emergen de la arena y el tiempo

Los resultados de la excavación superaron las expectativas iniciales, recuperándose costillas, vértebras caudales y sacras, además de una fíbula de saurópodo. Estos animales, gigantes de cuello largo, dominaron el ecosistema patagónico hace aproximadamente 70 millones de años en un ambiente de antiguos ríos.

También se identificaron piezas de terópodos, los dinosaurios carnívoros, incluyendo una falange, una vértebra sacra y diversos dientes de ambas especies. Entre los materiales más singulares destacan una fíbula de saurópodo y una vértebra cervical que pertenecería a un reptil marino llamado plesiosaurio.

El ecosistema se completó con el hallazgo de placas de tortuga, restos de cocodrilos e incluso pequeños invertebrados como caracoles y cangrejos fósiles. Juárez explicó que el objetivo actual no es solo hallar grandes huesos, sino conocer todo el contexto y ambiente de la época.

Foto: Gentileza.

«Encontramos diversos huesos de dinosaurios de un grupo de cuello largo, herbívoros, que no eran de gran tamaño como otros conocidos», precisó Becerra. El material fue hallado mayormente desarticulado debido a que, en el pasado, el área era un río caudaloso que dispersó los restos biológicos, explicó el investigador.

Existen múltiples huesos indeterminados que ahora serán trasladados al laboratorio para un análisis exhaustivo que determine si pertenecen a especies nuevas para la ciencia. Este proceso de preparación es vital para que las piezas se preserven en las mejores condiciones dentro del museo de la ciudad.

“Estos trabajos e investigaciones permiten mejorar el conocimiento de nosotros, de nuestro patrimonio y de nuestro pasado”, Rubén Juárez, técnico paleontólogo e integrante de la secretaría de Cultura.

Foto: Gentileza.

Campaña Cretácica en el Lago Pellegrini: el compromiso de que el patrimonio se quede en casa

El destino final de los fósiles ya está definido: todas las piezas quedarán en el Museo de Cinco Saltos para el disfrute de la comunidad. Juárez enfatizó que el objetivo es que los vecinos se apropien de estos hallazgos para que aprendan a valorarlos y protegerlos colectivamente. Además, los investigadores indicaron que la idea es devolver el apoyo recibido mediante charlas en escuelas y actividades de extensión cultural durante el resto del año.

Según los investigadores uno de los ejes centrales de esta campaña fue el apoyo del Gobierno Municipal de Cinco Saltos, en especial de las áreas de Cultura y Turismo, Planeamiento Territorial y Desarrollo Social, «se encargaron de articular para ayudar con las viandas, los víveres, nos gestionaron la estadía y el transporte a través de la empresa Enertrans que la cedió gratuitamente. Gracias al intendente Rossi, a Tamara Fernández, Daniel Montero, Catherine Vázquez, Cristina Miñananco, Patricia Fuentes, Johana y Manuel Pinto de Enertrans», sostuvo Becerra.

«Nos ayudaron a contactar a los vecinos, a presentarnos para que sepan que estamos haciendo estas tareas de la zona como rescate del patrimonio nacional, pero inicial y en particular de Cinco Saltos», agregó Becerra.

El investigador expresó su satisfacción por la articulación lograda con las autoridades locales: «Anteriormente no hemos tenido tanta participación con ningún municipio en mis años de carrera, esto me pone muy feliz porque es importante encontrar personas que nos ayuden en estos tiempos en donde muchas cosas son escasas«, señaló el investigador.

La logística también contó con un brazo fundamental: la Fundación NoThos. Juárez, integrante de la organización, explicó que su rol fue actuar como intermediarios para que la campaña no se cancelara por falta de presupuesto. «Sabemos que estos son años de ‘vacas flacas’ para conseguir los recursos con los que tradicionalmente funcionan los investigadores entonces nosotros tratamos de conseguir los recursos logísticos», señaló.