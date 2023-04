Maronese los mira a todos desde arriba

En un comienzo de campeonato casi perfecto, Maronese lidera el Torneo Oficial de Lifune y se apunta como firme candidato al título.

Con 19 puntos, sacó 5 de ventaja en lo más alto con 6 triunfos y un empate en 7 partidos. Metió 17 goles y sólo recibió 7.

Además, viene de vencer a los dos que mejor arrancaron en el torneo, Independiente de Neuquén (13 puntos) y Alianza (12), ambos como visitantes. El domingo recibirá a Centenario (14), otro duro rival que quedó segundo aunque tiene un partido más.

Contra el Gallo, el último fin de semana, el Dino se impuso con un gol de Nahuel Massimino, uno de los referentes del plantel en un equipo con varios jugadores de recorrido en el fútbol zonal como Henry Sáez, Hugo Andrés Silva, Nelson Seguel, Juan Manuel Vázquez, AlanAldalla, Braian Canales, Alan Vivanco, entre varios más.

“Veníamos trabajando para esto, mentalizados más que nada para el próximo Regional Amateur. Cuando nos propusimos encarar este torneo, la vara estaba alta, con el objetivo de ganar todos los partidos posibles”, destacó Massimino en diálogo con Río Negro.

(Fotos: Matías Subat)

“Sabíamos que teníamos una seguidilla complicada, el partido anterior fue con Independiente que venía arriba, lo mismo Alianza, era clave y lo preparamos como tal. Por suerte se nos dio, nos trajimos un partido importantísimo. Quedan 4 fechas para terminar la primera ronda, ahí vamos a ver bien para qué estamos”, afirmó el volante.

Sobre la diferencia en la tabla, valoró: “Te da un poco más de aire para encarar lo que viene. Miramos con otros ojos la tabla, sin relajarnos”.

Respecto a su gol ante Alianza, expresó: “Es un plantel corto, hay que sumar desde donde toque. Me tocó hacer un gol, hace rato no metía uno”.

El club del oeste neuquino salió campeón de Lifune por última vez en 2010. En 2014 logró el ascenso del Federal C al B y desde que se juega el Regional Amateur fue el mejor de los zonales en más de una ocasión.

“Maronese en los últimos años siempre está presente y da que hablar. Este año no va a ser la excepción, buscamos ser protagonistas y estar en lo más alto, esperamos que así sea”, confió Massimino.

Con 30 años, el mediocampista jugó casi toda su carrera en el Dino. Llegó en 2014 y solo se fue por unos meses a Independiente de Neuquén, en el último Regional Amateur.

“La experiencia fue buena, no me había tocado salir de Maro. Me encontré con muchos chicos que había enfrentado. Me lesioné y me perdí los últimos partidos. Estuvimos cerca del ascenso, se escapó al final. Junto con Maronese, Independiente es otro que viene trabajando bien y apostando a los jugadores de la zona”, comentó.

(Fotos: Matías Subat)

Con triunfos ante los candidatos y un liderazgo incuestionable, la ilusión es inevitable pero con los pies sobre la tierra.“Tenemos que seguir así, sumando en todas las canchas. Queremos mantener la solidez defensiva y la concentración en cada minuto, eso no se negocia”, aseguró Massimino.

Hugo Silva, presidente y entrenador, es el líder en un club que siempre se las arregla para pelear arriba. “Con Hugo nos conocemos hace mucho tiempo, sé lo que quiere de mí dentro de la cancha y su idea de juego solo con una o dos indicaciones. Me siento cómodo, también comparto cancha con chicos que conozco desde hace mucho, fue fácil reincorporarme”, afirmó el volante.

Con el próximo Regional Amateur como objetivo del año, Maronese agarró vuelo en Lifune y, para el resto, no será sencillo bajarlo.