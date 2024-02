Martín Cauteruccio rompe las redes y le reclama 210 millones de pesos a Independiente

El delantero uruguayo Martín Cauteruccio, máximo goleador mundial en 2024, le hizo una contrademanda a Independiente y le reclama más de 210 millones de pesos en concepto de deudas impagas del club de Avellaneda por las que se consideró libre a fines de la temporada anterior.

Actualmente, en Sporting Cristal, de Perú, donde ya marcó 17 goles en apenas siete partidos (en Independiente hizo 12 en 38 encuentros), Cauteruccio, que en abril cumplirá 37 años, había sido demandado previamente por el Rojo por nada menos que 5.000.000 de dólares, que era la cláusula de rescisión que se debió ejecutar cuando se fue al club limeño.

Tenía contrato hasta diciembre de 2024

Cauteruccio tenía contrato hasta diciembre de este año pero se fue a fines de 2023 por la deuda en cuestión y porque además el entrenador, Carlos Tevez, le había anunciado que no iba a tenerlo en cuenta. Por eso ahora le respondió a Independiente con otra demanda por la que reclama exactamente 210.952.450 de pesos. La deuda que demanda el delantero corresponde a los salarios del último trimestre completo del año pasado más premios.

Pero mientras tanto, como para celebrar su nuevo y exitoso presente, el nacido en Montevideo el 14 de abril de 1987 se despachó con otros tres goles en la victoria (3-1) como local de Sporting Cristal sobre Always Ready, de Bolivia, por la fase clasificatoria de la Copa Libertadores.

Con 17 goles, es el máximo artillero del mundo en 2024

Martín Cauteruccio tuvo un arranque soñado en Sporting Cristal y el que logró ante Always Ready fue el cuarto hat-trick de la temporada. Llegó a ¡17 goles en apenas siete partidos! y lidera la tabla a nivel mundial, por muy buen margen. Luuk De Jong (PSV), Viktor Gyokeres (Sporting CP) y Imre Badalassi (Tre Penne) tienen 12, mientras que Brad Young (The New Saints) y Kylian Mbappé (París Saint-Germain) anotaron 11.