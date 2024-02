Independiente demandará a Martín Cauteruccio por una cifra millonaria

Independiente demandará a Martín Cauteruccio por cinco millones de dólares. A fines de diciembre, el jugador se consideró libre y firmó un contrato con Sporting Cristal de Perú sin desvincularse del club de Avellaneda.

Una vez que finalizó la Copa de la Liga Profesional, Carlos Tevez le notificó que no iba a ser tenido en cuenta y en su lugar, arribó el paraguayo Gabriel Ávalos. Ante esto, el delantero le reclamó a la entidad una deuda salarial y de premios que no cayó bien a la dirigencia.

El argumento del club fue que el monto reclamado por el jugador había sido depositado a través de dos cheques que fueron remitidos a Futbolistas Argentinos Agremiados y frente a esto el jugador se consideró libre.

» El día 14 de diciembre me di como jugador libre por falta de pago. Hice la intimación y después de 48 horas no recibí nada, por lo que me di como libre», manifestó el jugador a un medio peruano y luego selló su vínculo con Sporting Cristal.

Desde Independiente, además de desestimar los argumentos del futbolista, ahora le exigen que pague la millonaria cláusula. «El jugador se fue declarándose despedido por falta de pago, cosa que no pasó, Independiente cumplió. Entonces, iniciaremos acciones legales. El jugador tiene una cláusula de rescisión de 5 millones de dólares y el club le va a reclamar eso», confirmó el Secretario General, Daniel Seoane.

En el Rojo de Ricardo Zielinski el delantero disputó 30 partidos, metió 12 goles y fue uno de los puntos más altos. No obstante, perdió terreno en el ciclo de Tévez: disputó ocho encuentros, de los que fue titular en apenas tres, y no convirtió.