Mauricio Villa: «Volvimos tristes pero con la cabeza en alto»

Independiente de Neuquén fue el mejor equipo zonal en el Torneo Regional Amateur y estuvo muy cerca de disputar una final por el ascenso al Federal A.

La eliminación del domingo contra Germinal de Rawson fue un duro golpe a la ilusión pero no cambió la sensación de los jugadores y los hinchas después de una gran campaña.

Más allá de que son varios los jugadores con años de recorrido en el club, el gran referente del plantel es Mauricio Villa.

El capitán pasó por todas en el club, con campeonatos, ascensos y también frustraciones. El año pasado se alejó del fútbol pero volvió con este Regional Amateur como desafío principal.

El Rojo superó varias fases y cayó con Germinal en la antesala a una final por el ascenso en una serie muy pareja que tuvo un solo gol en el partido de vuelta.

“Sentimos tristeza, obviamente. Teníamos un objetivo en común y era el ascenso. La realidad es que pensábamos que podíamos sacar un buen resultado allá. Pero nos volvemos con la cabeza en alto porque dejamos todo como en el resto del torneo, para ir a entrenar y para cada partido, nos quedamos con eso. Se formó un lindo grupo, es como una familia. Estuvimos cerca, dejamos a la provincia en lo más alto”, analizó Villa en charla con Río Negro.

“Nos faltó hacer el gol nomás, tuvimos varias chances y no las pudimos concretar. Hicimos un gran partido allá, tuvimos 3 o 4 claras pero no estuvimos finos en la definición. Ellos metieron la que tuvieron, ahí estuvo la diferencia. Al final se cerraron bien atrás y nos costó entrar”, agregó.

Con un rol más de armador en los últimos años, Villa tuvo sus minutos como delantero en el segundo tiempo de la ida y casi convierte un gol en una jugada que le atajó el arquero visitante.

“Con el diario del lunes uno piensa cómo podría haber definido. Enganché y la crucé rápido, salió un poco al medio. Son momentos, milésimas de segundo, lamentablemente no entró”, expresó.

El capitán valoró el campeonato que hizo Independiente y el equipo que se formó. «Hicimos un gran torneo, con pibes de la zona salvo dos o tres refuerzos de afuera. Eso se valora un montón. Sacamos a equipos que se habían armado económicamente para ascender como Rincón. Argentinos del Norte y Centenario eran duros y fuimos superiores. Con Germinal fueron partidos parejos”, aseguró.

“No nos queda nada que reprochar, dejamos todo y dimos más de la cuenta cada semana, yendo 3 horas a La chacra a entrenar y preparar los partidos, dejando cosas de lado que a veces desde afuera no se ve. Los que estuvimos adentro sabemos del sacrificio que hicimos, pero fue un torneo que disfrutamos”, añadió.

Villa también mostró su alegría genuina por el gran nivel de los más jóvenes y una posible chance de emigrar a otras categorías. “Teníamos nuestra base y los demás se acoplaron muy bien, con muchos jóvenes que sobresalieron. En el futuro inmediato seguro los van a llamar de otra categoría y eso me pone muy contento por ellos”, reconoció.

El atacante aún no tiene claro su futuro. “Ahora todavía tengo el sabor amargo y no charlé nada con mi familia. Voy a descansar antes de decidir algo. Durante el torneo dije que iba a ser el último pero Guille (Doglioli) me pidió que siga un año más”, reveló.

“El año pasado hice una pausa de varios meses para acomodarme con mi trabajo. Decidí volver porque para mí es un estilo de vida, mi familia me sigue mucho con el fútbol, mis hijas también, me piden que siga jugando porque les gusta ir a la cancha, eso me motiva mucho. También el laburo que está haciendo Guille y el grupo que tenemos. Los más jóvenes me ven como un referente y yo trato de guiarlos en el camino de no bajar los brazos”, amplió.

Con 32 años, Mauricio Villa aún tiene mucho para dar e Independiente de Neuquén es su casa. Si el Rojo mantiene la base, las chances de ascender volverán a ser buenas el próximo año.