Maxi Rodríguez presentó su partido despedida y confirmó que invitó a Lionel Messi

Maximiliano Rodríguez, figura de Newell’s y la selección argentina, anunció este miércoles que su partido homenaje se llevará a cabo el sábado 24 de junio en el estadio Coloso Bielsa, del Parque Independencia de Rosario.

Durante la presentación, la ‘Fiera’ indicó que «a los jugadores, más allá de la calidad que tienen, siempre los elijo como personas y tener a mis amigos acá, en el patio de mi casa, va a ser tremendo».

Remera blanca, saco negro, pantalón gris y zapatillas azules y blancas, Rodríguez encabezó la presentación de su partido homenaje en el campo de juego del club, sentado entre el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio «Chiqui» Tapia, y al titular de Newell’s, Ignacio Astore.

Consultado sobre la presencia del capitán de la selección argentina, Lionel Messi, en su partido homenaje, Maxi confió que «están todos mis excompañeros invitados, algunos ya confirmaron y puede ser que después no puedan, o al revés, que no puedan y después vengan. Con él (por Messi) estuvimos hablando mucho en los premios Best y mantengo lo que hablamos porque somos amigos, además de que es una fecha muy especial para él porque es su cumpleaños y, además, es el aniversario de mi gol a México».

Requerido otra vez sobre la pregunta del millón, Rodríguez advirtió que «están todos invitados, tanto jugadores como actores que cancelaron funciones para venir, el Gringo (Gabriel Heinze) y Scaloni van a dirigir pero por una cuestión de edad, pero también vamos a tratar de que jueguen. Al Tata (el exjugador y entrenador Gerardo Martino) le pedí que jugara pero no quiso, aunque con un pase ya resuelve todo».

«También invité a José Pekerman, uno de los mejores técnicos y personas que he conocido. Marito Zanabria ya confirmó en las redes que va a venir. Nachito Scocco también está invitado, el Pupi (Javier Zanetti), Juampi (Juan Pablo Sorín) y (el entrenador) Marcelo (Bielsa). Y el Kun (Sergio Agüero) que haga lo que quiera: si quiere que estrimee o si quiere que juegue», completó «Maxi» Rodríguez.