Miguel Russo patea el tablero para el debut de Boca: el referente que borró y dos sorpresas

Esta tarde, Boca arranca su participación en el Mundial de Clubes contra el Benfica. A partir de las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami que promete estar colmado de hinchas del Xeneize, el conjunto de Miguel Russo tendrá su estreno en el certamen internacional. Aunque el experimentado entrenador ya evidenció algunos cambios que llamaron la atención en la previa.

Russo, que no contará con Edinson Cavani, ya tiene en la formación para soñar en el Grupo C, donde Bayern Múnich ya goleó a Auckland City. Y tomó un tajante decisión en defensa.

La principal novedad en el elenco azul y oro es que el uruguayo no estará en el campo de juego ya que No llegó a recuperarse a tiempo del desgarro en el gemelo y, por precaución, Miguelo no lo arriesgará en el estreno.

Si bien el DT no paró un esquema táctico ni confirmó el equipo en la previa, ya dio algunas señales de acuerdo a lo que se observo en los entrenamientos en Florida.

Sorpresa en Boca: Marcos Rojo afuera

Una de las sorpresas será el ingreso de Ayrton Costa por Marcos Rojo, un cambio que golpeó fuerte puertas adentro, teniendo en cuenta que el ex Independiente llegó hace unos días a Estados Unidos por problemas con el trámite para conseguir la visa de ingreso al país norteamericano. Su compañero de zaga será Nicolás Figal, que no juega oficialmente desde fines de 2024 por una operación en su tobillo izquierdo.

Por la banda derecha también había dudas entre Luis Advíncula y Lucas Blondel. Ambos se sumaron tarde al grupo por la fecha FIFA, pero el peruano ganaría la pulseada.

El esquema sería un 4-4-2 que se podría transformar en 4-2-3-1 según la situación del encuentro. Por la banda izquierda iría Alan Velasco, sobre el que el entrenador deposita mucha confianza en recuperarlo futbolísticamente. Del otro lado estará Kevin Zenón.

El doble cinco tendrá a Ander Herrera y Rodrigo Battaglia, quien se impuso en la consideración sobre Milton Delgado.

Mientras que en el frente de ataque estarán Miguel Merentiel, una fija y su acompañante, unos metros por detrás como enlace, sería Carlos Palacios.

El once de Boca para el debut en el Mundial de Clubes

Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Ander Herrera; Alan Velasco, Carlos Palacios, Kevin Zenón; Miguel Merentiel.