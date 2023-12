Mundial Sub 17: el plan de Demichelis para Echeverri y Ruberto en River

El seleccionado argentino finalizó en el cuarto lugar el Mundial pero Agustín Ruberto, el goleador de Placente, se llevó la Bota de Oro al convertirse en el máximo anotador del certamen. Tras su participación en la cita, la joya de River junto a Echeverri, Subiabre, Giménez y Mastantuono, volverán al Millonario, que quiere estirar su vínculo con los jugadores.

Con la gran actuación de los jugadores de Ñúnez en el Mundial de Indonesia, desde la dirigencia tomaron la decisión de mejorar y estirar el contrato de Ruberto, quién finaliza su vínculo con la institución en diciembre de 2024.

Por eso, según informó TyC Sports, en River ya trabajan para elevar la cláusula de rescisión, hoy fijada en 25 millones de euros, y extenderle por unos años más su contrato.

Además, se conoció que el delantero finalmente será promovido a Primera y hará la pretemporada en Estados Unidos junto a sus compañeros Ian Subiabre y Ulises Giménez. Los juveniles se sumarán a otra de las figuras del seleccionado, Diablito Echeverri, quién ya tuvo su debut oficial con el Millonario.

El centro delantero, Agustín Ruberto, que cumplirá 18 años el próximo 17 de enero, hizo historia en el Mundial Sub 17 al convertirse en el primer argentino en ganar la Bota de Oro en el certamen de esa categoría.

🌟🇦🇷 Los jugadores argentinos que fueron BOTA DE ORO en MUNDIALES JUVENILES:



⚽️ Ramón Díaz (Sub 20 – 1979)

⚽️ Javier Saviola (Sub 20 – 2001)

⚽️ Lionel Messi (Sub 20 – 2005)

⚽️ Sergio Agüero (Sub 20 – 2007)

⚽️ Agustín Ruberto (Sub 17 – 2023) pic.twitter.com/uJ3t6gNoTI