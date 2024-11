Newell´s presentó a Mariano Soso como su nuevo DT: «Es el paso más trascendente de mi carrera»

Mariano Soso junto a Rubén Capria, manager de Newell´s Old Boys.

Este lunes, Newell´s Old Boys presentó a su nuevo entrenador tras la salida de Ricardo Lunari como entrenador interino. La Lepra hizo oficial la llegada de Mariano Soso, quien se encontraba dirigiendo en Alianza Lima de Perú y rescindió para hacerse cargo del elenco de Rosario.

«Es el paso más trascendente de mi carrera. Valoro poder estar en este proceso de reconstrucción para volver a ser el Newell’s que pretende el hincha», fueron las primeras palabras del exentrenador de San Lorenzo durante la conferencia de prensa en el predio de La Lepra.

Sobre su nuevo ciclo en Argentina, Soso planteó que «el fútbol se ha direccionado hacia un lugar donde los proyectos son insostenibles. De hecho, es una palabra que ya está disuelta. El hincha y los componentes de este deporte esperan respuestas inmediatas«.

En ese sentido, agregó que «consideramos que no hay que negar eso e intentar encontrar conductas en el equipo que modifiquen y tengan un impacto en resultados. Acordamos la posibilidad de un rediseño y eso implica tiempo. Para desarrollar una cultura de juego un entrenador precisa de tiempo. Es una plataforma de desarrollo que estoy profundamente convencido de que la necesito”.

El entrenador se encontraba dirigiendo en Perú pero para su salida no fue necesario pagar la cláusula ya que llegó a un acuerdo con Alianza Lima. Durante la negociación, Soso se encargó de que no haya ninguna comisión para ningún agente ya que el DT no quería generarle gasto al club del que es hincha.

El delicado presente de Newell´s Old Boys en la Liga Profesional

El Rojinegro no está atravesando su mejor presente en este 2024, en la Liga Profesional marcha en anteúltimo con tan solo 21 puntos en 23 partidos, solo por encima de Barracas Central.

Además, la llegada de Soso se da luego de la salida de Sebastián Méndez y los dos interinatos que lo sucedieron: Ricardo Lunari y Gabriel Del Valle Medina.

Mariano Soso será el quinto entrenador que tendrá la Lepra en este año y buscará torcer el difícil presente que atraviesa, a dos fechas del final del torneo.