Se conocieron las promesas que hicieron los jugadores de Racing antes de ser campeones: ¿cumplirán?

Racing se consagró campeón de la Copa Sudamericana luego de ganarle por 3-1 a Cruzeiro en Asunción. De esta manera, cortó una racha de 36 años sin títulos internacionales y se conocieron las distintas promesas que habían hecho los jugadores en la previa de la final.

Antes del cruce definitorio con el elenco brasileño, los futbolistas de la Academia habían realizado distintas promesas en caso de levantar la copa en la Nueva Olla de Asunción y desde la Conmebol dieron a conocer un insólito video en el que describieron distintos detalles.

«Me tatúo a (Gastón) Martirena en el pecho«, soltó Nazareno Colombo y después confesó cómo le dicen al uruguayo en el plantel: Cuca-trap, por el parecido que le ven con el producto que se utiliza para las cucarachas. ¿Cumplirá con su promesa el experimentado central?

El lateral fue clave en el último tramo de la copa para el conjunto dirigido por Gustavo Costas, marcó tres goles en las últimas eliminatorias y abrió el marcador en la final ante Cruzeiro.

Por otra parte, Maximiliano Salas, autor del primer tanto en la semifinal ante Corinthians y una de las figuras en la final, adelantó que se teñiría el pelo: «Platinado«.

Las llamativas promesas de los jugadores de Racing si ganaban la Sudamericana

“Tatuaje, tengo una banda”, planteó Gabriel Rojas y confesó cuál será el próximo tras la consagración: “La Copa”. Aunque otro de los referentes del plantel soltó una llamativa situación en ese sentido: “Si me llego a hacer un tatuaje de la Copa, mi mujer me mata”.

“Me tiño, mitad celeste y mitad, blanco. Me saco la barba”, comentó Juan Elordi y Facundo Cambeses no dudó: “Me tatúo la firma de Gustavo (Costas)”.

En el caso del oriundo de General Roca, Facundo Mura, quien venía de convertir dos goles en la victoria ante San Lorenzo por la Liga Profesional, bromeó: “Prometo que no me gusta prometer nada”.