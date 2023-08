«Nunca vi una lesión así», declaró Roncoroni, médico de Argentinos Juniors

Tras la escalofriante lesión del jugador de Argentinos Juniors, Luciano Sánchez, en el partido entre Argentinos Juniors y Fluminense por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores habló Alejandro Roncoroni, el médico del Bicho.

En diálogo con DSports Radio, el médico brindó detalles de la lesión de Luciano Sánchez: «En 23 años cómo médico nunca vi una lesión así, Villani (doctor de la AFA) en 40 años me dijo lo mismo. Es casi una separación del fémur y el peroné. Hay rotura de cruzado anterior, posterior y hay que ver cómo están lo meniscos», explicó y, además aclaró que no hubo compromiso vascular ni fractura.

«Hay que hacer una reconstrucción. La recuperación es de entre 10 y 12 meses», agregó el doctor del Bicho.

Además, aseguró que se necesitarán dos etapas quirúrgicas para lograr su evolución. Por otro lado, Roncoroni destacó la entereza de Luciano, ya que una vez le inmovilizaron la zona se dedicó a calmar a su novia y a todos los que lo rodeaban en ese momento de desesperación explicando que ya no le dolía.

También elogió a Marcelo, quien desafortunadamente quedó envuelto en la lesión de Sánchez: «No me surge ni me sale hacerlo cargo. Me pidió el número de Sánchez para poder llamarlo. Se retiró solo del estadio incluso antes de terminar el partido».

Imágenes sensibles: así fue la dura lesión de Sánchez por Marcelo

La imagen es muy fuerte y sacudió no solo a La Paternal sino a todo el mundo del fútbol. Luciano Sánchez sufrió una lesión, producto de un planchazo de Marcelo, que no podía creer lo que había ocurrido. La leyenda del fútbol se retiró expulsado y al borde de las lágrimas.

Fuente: TyC Sports