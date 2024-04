Ola de lesiones en el fútbol argentino: 19 roturas de ligamentos en tres meses

En la última fecha de la Copa de la Liga Profesional, tres nuevos jugadores se sumaron a la preocupante lista que ya registra 19 futbolistas con roturas de ligamentos en el fútbol argentino desde que comenzó el año. Se trata del lateral de Boca, Lucas Blondel, el mediocampista de Belgrano, Ulises Sánchez y el volante de Defensa y Justicia, Gastón Togni.

Según confirmaron desde los clubes, el lateral ex Tigre sufrió un esguince de rodilla derecha con ruptura del ligamento cruzado anterior en el clásico ante San Lorenzo, mientras que el conjunto cordobés confirmó la ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha del volante.

A los 17 minutos del partido en La Bombonera, Lucas Blondel se dobló su rodilla derecha y tuvo que abandonar el campo de juego con lágrimas en sus ojos. El parte médico detalló que el jugador de 27 años se realizará una resonancia magnética y tendrá que someterse a una cirugía. La recuperación le demandaría de seis meses a ocho meses.

En el caso del jugador Pirata, informaron desde Belgrano que «sufrió ruptura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha«. Y agregaron que «afrontará en los próximos días el tratamiento quirúrgico bajo la supervisión del cuerpo médico del club, comenzando el proceso de recuperación que demandará un tiempo estimado de 7 a 8 meses».

Este lunes se confirmó que Gastón Togni sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla. Es la tercera vez que el ex-Independiente, sufre una lesión de esta magnitud con apenas 26 años. En febrero de 2019 y marzo de 2020 también se rompió el LCA y debió pasar por el quirófano.

Las dos desafortunadas lesiones se sumaron a la lista que ya registra 19 futbolistas con rotura de ligamentos en el fútbol local desde que comenzó el 2024, según informó el periodista Damián Iribarren.

Entre los más destacados se encuentran Gonzalo Pity Martínez que se lesionó durante un amistoso en enero, Gastón Hernández de San Lorenzo, que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha frente a Platense en marzo o el delantero de Independiente, Matías Giménez Rojas, que sufrió una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en un entrenamiento.

El planteo del médico de Boca ante las lesiones en el fútbol argentino

El reconocido médico de Boca, Jorge Batista, opinó en redes sociales sobre esta alarmante situación en el fútbol argentino.

«Calendario muy apretado, terrenos de juego en algunos casos en mal estado, modas en el uso de tapones semicirculares en lugar de tapones redondos, estress psíquico (todos se juegan algo, descenso, clasificar a instancias finales, etc etc), fatiga física. El futbol argentino es sumamente difícil, el trabajo de los preparadores físicos es excelente. Esto trae aparejado que el jugador no tenga un segundo sin que reciba la presión de dos y hasta tres rivales», remarcó.

Y agregó que «si bien la mayoría son lesiones indirectas también debo remarcar que en el futbol europeo se protege mas al jugador. Una o dos faltas, amarilla y luego roja. De todo esto se me ocurre una sola conclusión: No veo una salida rápida. Se seguirán rompiendo cada vez mas jugadores, esto es inevitable. No hay programas de prevención que se puedan instaurar porque las variables a corregir son muchísimas y tocan intereses económicos en muchos casos. ¡Una pena!».

Quiénes son los futbolistas que sufrieron lesiones ligamentarias en el fútbol argentino durante 2024

Ulises Sánchez, jugador de Belgrano, sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha el 31 de marzo.

Lucas Blondel, jugador de Boca, sufrió un Esguince de rodilla derecha con ruptura del ligamento cruzado anterior el 30 de marzo.

Gastón Togni, jugador de Defensa y Justicia, sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla el 29 de marzo.

Manuel Insaurralde, jugador de San Lorenzo, sufrió la ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el 25 de marzo.

Ivo Mammini, jugador de Gimnasia, sufrió la ruptura de ligamento cruzado anterior y menisco de la rodilla izquierda el 18 de marzo.

Matías Giménez Rojas, jugador de Independiente, sufrió la rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 18 de marzo.

Gastón Hernández, jugador de San Lorenzo, sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 11 de marzo.

Tomás Pozzo, jugador de Godoy Cruz, sufrió la Rotura de la plástica de la operación anterior del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el 16 de febrero.

Raúl Lozano, jugador de Platense, sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior más lesión de menisco interno y grado uno de ligamento colateral interno con edema de complejo posterolateral externo el 12 de febrero.

Ciro Rius, jugador de Platense, sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior más lesión grado 2 de ligamento colateral interno y menisco externo el 12 de febrero.

Lautaro Montoya, jugador de Central Córdoba, sufrió la rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 2 de febrero.

David Barbona, jugador de Defensa y Justicia, sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha el 30 de enero.

Lucas Ambrogio, jugador de Atlético Tucumán, sufrió la ruptura de ligamentos cruzados anteriores en su rodilla izquierda el 30 de enero.

David Sotelo, jugador de Newell’s, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el 29 de enero.

Juan Bisanz, jugador de Banfield, sufrió la rotura del ligamento anterior de la rodilla derecha el 29 de enero.

Alejandro Cabrera, jugador de Banfield, sufrió la rotura del ligamento anterior de la rodilla derecha el 29 de enero.

Federico Paradela, jugador de Sarmiento, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha el 18 de enero.

Guillermo Enrique, jugador de Gimnasia, sufrió la ruptura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla derecha el 17 de enero.

Gonzalo Martínez, jugador de River, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda el 14 de enero.