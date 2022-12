Opinión: «a Hernán Salamanca era imposible no quererlo»

Además de ser un reconocido futbolista, Hernán Salamanca se destacó por su trabajo en radio como cuando cubrió la campaña de Cipolletti en el Federal A para El Búnker Deportivo, en Lu19.

El exjugador, que falleció el lunes por la noche mientras jugaba un partido de fútbol en Roca, fue comentarista e hizo dupla con el relator Edgardo Budnik que lo recordó para Río Negro.

Edgardo Budnik: «a Hernán Salamanca era imposible no quererlo»

Hablar de Hernán hoy es muy difícil, hemos perdido un tipo fenomenal. Como futbolista lo ha sido, un 9 goleador que respondió con goles con cada camiseta que se puso.

Me quedo con lo que fue como persona, fue gratificante trabajar con él, fue mi comentarista en el Búnker Deportivo. Te adelantaba lo que iba a suceder en cada jugada por conocer mucho el campo de juego, elaborar un análisis era fácil y común para él.

Fue un tipo muy solidario, cuando había un problema y había que llevar a cabo un evento para juntar un dinero y para ayudar a un amigo él siempre estaba. No existía el no para él. Amaba a su Fernández Oro.

Me tocó viajar con él a Madryn y era muy querido allá, era imposible no quererlo, no amar a un tipo de esas características.

Tenía valores que son muy difíciles de encontrar. El futbolero muchas veces es eso, un gran jugador y aparte una gran persona, esto es lo que ha sido Hernán.

Pasamos mucho tiempo juntos, lo pude disfrutar muy poco como jugador pero sí como compañero. Fue un maestro. Son esos tipos que querés tener toda la vida cerca tuyo, porque él te solucionaba cualquier problema. Eso encontré yo en Hernán, un gran futbolista pero una gran persona.