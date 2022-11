Opinión: de la agonía al éxtasis, gracias a Lionel

Parece que acá nada será fácil. Mientras otras selecciones de ambiciones similares desfilan por la primera ronda del Mundial de Qatar, Argentina tiene que esforzarse y transpirar para seguir con vida. Así está planteado el comienzo de la cita máxima para los de Lionel Scaloni, que hoy pudieron darle una linda alegría a su gente.

Por el momento del torneo, el trámite del partido, la falta de juego colectivo de Argentina, los bajos rendimientos individuales y la enorme expectativa, el partido se pareció mucho a dos que Lionel Messi ya había jugado antes.

De a ratos, el duelo con México me hizo acordar a aquel de 2018 cuando la selección fue sometida por Croacia en el segundo partido del Mundial de Rusia. No porque los de Martino hayan sido una maravilla, sino sobre todo por cómo fue el primer tiempo, donde no pasó nada.

Después de ver el desenlace de hoy, también podrían establecerse puntos de contacto con la victoria sobre Irán, en Brasil 2014.

Esta selección pasa por un momento raro, difícil de explicar, pero que al mismo tiempo vuelve a exponer la ilógica del fútbol. Llegó con 36 partidos sin perder al Mundial y venía de perder en el debut contra una selección menor.

En el desarrollo del partido con México, a los jugadores se los volvió a ver presionados, tensionados y a la mayoría por debajo del nivel que se habían acostumbrado a mostrar en los últimos tres años. Eso tiene una lógica humana: hay que ponerse la camiseta de la selección con tanta expectativa detrás. Ningún país deposita tanto su expectativa de celebración como Argentina sobre su representativo.

Una de las evidencias más claras es Rodrigo De Paul, que volvió a estar lejos de lo que se pretende en cuanto a su rendimiento. El volante es pilar fundamental del equipo y del grupo, de hecho fue pieza clave en el campeón de América. Teniendo en cuenta que el desafío que expresaba México fue superado, el mediocampista del Atlético puede ser fundamental para llegar lejos si recupera su nivel.

El partido fue malo, Lautaro Martínez pasó desapercibido y los caminos parecían cerrarse a cada paso. Los cinco cambios que hizo Scaloni tuvieron implicancia relativa en resultado. El DT buscó un golpe de efecto con las modificaciones, pero al equipo no se lo vio más fresco. Es evidente que esto trasciendo lo futbolístico y las «ataduras» se explican en lo emocional.

Argentina tiene 19 jugadores de sus 26 de la lista que nunca jugaron un Mundial. Ese dato no puede ser subestimado a la hora de entender porqué cuesta ver una versión colectiva convincente bajo presión.

No hay explicación del triunfo de Argentina sobre México que pueda obviar a Messi. Su zurdazo quebró el partido cuando parecía irrompible. Tantas veces lo ha hecho que algunos lo consideran normal. Otra vez el jugador extraordinario que ya se puede sentar en la mesa con Alfredo Di Stéfano, Pelé, Johan Cruyff y Diego Armando Maradona, justificó a los que ponemos una silla para él.

El festejo había quedado en stand by después de la sorpresiva derrota contra Arabia Saudita en el debut, pero el capitán de la selección no dejó sola a su gente.

Un día después de cumplirse dos años de la partida física de Diego, la «10» volvió a brillar.

Y ahora el resto tendrá que aguantar a este equipo, que tiene plafón para seguir creciendo y contra el que no se cuántos querrán enfrentarse.

Quizás para la Scaloneta sea más complejo, desde lo táctico, afrontar partidos contra rivales de escasa jerarquía que hacerlo ante las potencias. Y la ilusión de que así sea fue encendida nuevamente por Lionel Andrés Messi.