¿Otra joya se va de River?: Agustín Ruberto es seguido por dos clubes europeos

La cantera de River es una fuente inagotable de figuras que aportan al futbol local y rápidamente tienen destino europeo. Uno de los casos más llamativos de esta temporada es la venta de Claudio Echeverri, sin embargo, ahora podría sumarse la salida de Agustín Ruberto que es seguido por dos clubes europeos.

El delantero millonario ya debutó en primera división y tuvo un rol fundamental en el Mundial Sub 17 de la Selección Argentina.

Es por eso que su desempeño comenzó a llamar la atención de los equipos del viejo continente. Entre ellos, Brighton de Inglaterra y Bayer Leverkusen de Alemania, ya pusieron los ojos sobre el juvenil y le harán un seguimiento de cara al mercado de pases de mitad de año. Así lo confirmó en sus redes sociales el periodista turco Ekrem Konur.

Bayer Leverkusen and Brighton are monitoring the situation of River Plate's 18-year-old striker Agustín Ruberto. pic.twitter.com/LJ9BSs67T5