Otra mala noticia para Independiente: un exjugador demandó al club por 800 mil dólares

Independiente volvió a sumar otro problema judicial por inconvenientes con sus deudas. Este jueves, recibió una demanda por 800 mil dólares de un exjugador que vistió la camiseta del Rojo hace más de diez años.

Se trata de Roberto Battión, exmediocampista que estuvo en Independiente desde 2010 a 2013 y actualmente es el director deportivo de Banfield.

La empresa dueña del pase del jugador cuando arribó al Rojo, Masterdraft, presentó una nueva demanda al club luego de que la institución de Avellaneda no cumpla con el plan de pago firmado en septiembre de 2022. En ese acuerdo se establecía una deuda de 700 mil dólares, sin embargo, se conoció que la original superaba el millón.

Roberto Battión estuvo en Independiente entre 2010 y 2013.

Además de la deuda que mantiene el Rey de Copas con el exjugador, se le suman otras dos con jugadores que pasaron por el club: Gonzalo Verón, quien le deben alrededor de 2.300 millones de pesos, y Gastón Silva, quien reclama una deuda de más de 2 millones de dólares.

Con respecto a esta última demanda, los dirigentes estaban al tanto de la medida de Battión podía presentarse. Desde el club remarcaron que la FIFA no es competente en este caso, ya que el demandante no es un jugador, representante o club, si no que es una empresa. Por lo que se espera que deba recurrir a los Tribunales ordinario de Justicia local.