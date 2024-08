Otro batacazo de Talleres de Remedios de Escalada en la Copa Argentina: ya está en cuartos de final

Este jueves, Talleres de Remedios de Escalada se enfrentó a Banfield en los octavos de la Copa Argentina. El Albirrojo volvió a jugar un clásico ante el Taladro tras 30 años y se quedó con el cruce en los penales para lograr una clasificación histórica.

En la cancha de Quilmes se desarrolló el encuentro que finalizó 1-1 y se definió desde el punto penal y terminó siendo para Talleres que ahora enfrentará a Huracán, también le ganó por penales a Argentinos Juniors.

En el primer tiempo, el Albirrojo arrancó mejor y tuvo varias llegadas al arco de José Devecchi, aunque cuando parecía que se acercaba el gol, el Taladro golpeó primero y puso el 1-0 a favor gracias Rodríguez luego de un tiro de esquina.

El resultado no se traducía en el juego y antes de finalizar el primer tiempo, Talleres de Remedios de Escalada llegó a la igualdad. Fernando Duré desvió de cabeza un centro de Enrique para poner la igualdad.

En el complemento, Gustavo Munúa movió el banco de Banfield pero no le funcionó, porque no pudo generar jugadas de riesgo. Talleres se plantó en defensa y en el minuto 92 tuvo la chance increíble que Jeremías Denis no pudo convertir.

"Talleres":

Porque Talleres de Remedios de Escalada eliminó a Banfield y avanzó a los cuartos de final de la #CopaArgentinapic.twitter.com/AYFmxmvOMR — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 15, 2024

En la tanda de penales, tampoco se sacaron grandes ventajas, por lo que los tiros quedaron igualados luego del quinto penal y tuvieron que extender la definición al sexto, donde Bonifacio la tiró muy por encima del travesaño y Denis convirtió para desatar la locura albirroja.

De esta manera, Talleres de Remedios de Escalada se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina y logró un marca histórica. Siendo un equipo de la segunda categoría, eliminó a tres equipos de la Primera División: 2-1 ante Instituto, 2-1 frente a Racing y ahora 1-1 contra Banfield para ganarle desde los doce pasos.