Otro escándalo por apuestas en el fútbol argentino: echaron al DT y jugadores tras perder 8-0

Un nuevo escándalo por apuestas deportivas generó repercusión en el fútbol argentino. Este fin de semana, la Reserva de Fénix se cruzó con Excursionistas por la fecha 19 del torneo de la categoría en la Primera B. El arbitró terminó antes el encuentro, cuando iban 8-0, por considerar actitudes sospechosas de los futbolista.

El duelo comenzó igualado hasta los 23 minutos del primer tiempo, pero Excursionistas se fue al descanso ganando 3-0. En los primero diez minutos del complemento hubo otros cuatro goles.

Cuando llegó el octavo tanto a favor del visitante, el arbitro decidió finalizar el partido. Excursionistas llegó ocho veces al arco y convirtió ocho goles.

En este contexto, desde Fénix tomaron la decisión de rescindir el contrato del entrenador y de varios jugadores a los que consideraron involucrados en el escándalo.

«Tomamos la decisión el mismo día en que se jugó el partido ante Excursionistas», revelaron desde el club al portal Doble Amarilla aunque todavía no lo hicieron oficial.

Que dijeron los dirigentes de Fénix luego del escándalo por apuestas deportivas

“No lo vimos con buenos ojos y terminamos el vínculo con el cuerpo técnico y algunos jugadores de la Reserva de la Primera B”, detalló José De Rosa, vicepresidente de la institución de Pilar, a TN.

Y aclaró que “Al no tener ninguna prueba, para nosotros es un tema meramente deportivo y lo dejamos ahí”. Además, planteó a ese medio que “obviamente que estos resultados generan sospechas, que pueden ser fundadas, pero al no tener ninguna confirmación decidimos rescindir los contratos. No hay ninguna denuncia de oficio. Es un encuentro deportivo que terminó con ese resultado; esperemos que termine ahí”.