Otro jugador de la Selección Argentina llega al Atlético Madrid del Cholo Simeone

El mercado de pases está llegando a su fin en Europa y los clubes llevan a cabo sus últimas gestiones para fichar nuevos refuerzos. Ese es el caso del Atlético Madrid, elenco que en las últimas horas acordó la llegada de otro jugador de la Selección Argentina.

Se trata de Nicolás González, delantero que estaba en la Juventus y se irá a préstamo al Colchonero que dirige el Cholo Simeone.

Según trascendió, el jugador arregló su contrato con el conjunto de la capital española, aunque todavía no pudo oficializarlo ya que falta la aprobación de La Liga de su país para poder inscribirlo. De esta manera, el Atleti tendrá seis argentinos en el plantel, ya que estaban Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Julián Álvarez.

Desde la Vecchia Signora pretendían una venta cercana a los 30 millones de euros por el ex Argentinos Juniors, a quien compró a la Fiorentina por 38 millones en agosto de 2024. Sin embargo, desde España querían llevárselo por una cesión para cumplir con las reglas de Fair Play Financiero.

Nicolás González será nuevo jugador del Atlético de Madrid

Hasta el momento, ninguno de los dos clubes confirmó la operación por la que ya se conoció que hubo acuerdo. Sería un préstamo con obligación de compra si se cumplen ciertos objetivos, que implicarán minutos disputados y cantidad de partidos.

González, quien ya fue bicampeón de América, fue convocado por Lionel Scaloni para las Eliminatorias de la Selección Argentina, en la que la la Albiceleste chocará con Venezuela en el Monumental y Ecuador en Guayaquil.