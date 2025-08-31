En vivo: Boca visita a Aldosivi por el Torneo Clausura

Esta tarde, Boca choca con Aldosivi en Mar del Plata por la séptima fecha del Torneo Clausura. Luego de sus dos triunfos al hilo, el Xeneize busca estirar su buen presente en el torneo local y prenderse en las primeras posiciones de la Zona A.

El conjunto dirigido por Miguel Russo viene de imponerse en Mendoza ante Independiente Rivadavia y de ganarle a Banfield en la Bombonera.

Mientras que el Tiburón todavía no ganó en el certamen y acumula cuatro derrotas, por que buscará imponerse ante el conjunto azul y oro para salir del fondo de la tabla.

En los primeros minutos, el Xeneize dominó al local y golpea de contra, aunque le faltó efectividad para vencer a Carranza y abrir el marcador. Mediante Brian Aguirre y Miguel Merentiel, los dirigidos de Russo tuvieron la chance de romper el cero, pero no pudieron aprovechar las oportunidades.

La formación de Boca para visitar a Aldovisi

Agustín Marchesín; Juan Ignacio Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Russo.

La formación de Aldovisi para recibir a Boca

Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico; Federico Gino, Roberto Bochi, Martin Garcia, Tiago Serrago; Tobías Cervera, Matías García. DT: Mariano Charlier.