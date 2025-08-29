Chelsea suma a otro argentino en su plantel tras la llegada de Alejandro Garnacho

Chelsea juega fuerte en las últimas horas del mercado de pases en Europa y tras haber cerrado la compra de Alejandro Garnacho en una operación que rondaría las 40 millones de libras esterlinas, acordó este viernes la incorporación a préstamo de otro futbolista argentino: Facundo Buonanotte.

Facundo Buonanotte se suma a préstamo al Chelsea

El futbolista surgido en Rosario Central, sin lugar en Brighton desde la llegada del estadounidense Fabian Hürzeler como entrenador, ya había sido cedido a Leicester la última temporada. Allí encontró regularidad y aportó seis goles y tres asistencias.

Facundo Buonanotte jugará a préstamo en Chelsea.

Con un par de convocatorias a la Selección Argentina en su haber, había despertado el interés de Borussia Dortmund y Lyon.

Sin embargo, continuará en la Premier League y será compañero del ex Manchester United y Enzo Fernández.

La cesión a préstamo no incluiría una opción de compra para los Blues, pero sí la prioridad para igualar o superar futuras ofertas en caso de querer hacerse con la ficha de Buonanotte, según informó el periodista Fabrizio Romano.