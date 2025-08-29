Chelsea suma a otro argentino en su plantel tras la llegada de Alejandro Garnacho
El equipo de Enzo Fernández acordó la contratación de un nuevo joven con pasado en la Scaloneta. Los detalles.
Chelsea juega fuerte en las últimas horas del mercado de pases en Europa y tras haber cerrado la compra de Alejandro Garnacho en una operación que rondaría las 40 millones de libras esterlinas, acordó este viernes la incorporación a préstamo de otro futbolista argentino: Facundo Buonanotte.
Facundo Buonanotte se suma a préstamo al Chelsea
El futbolista surgido en Rosario Central, sin lugar en Brighton desde la llegada del estadounidense Fabian Hürzeler como entrenador, ya había sido cedido a Leicester la última temporada. Allí encontró regularidad y aportó seis goles y tres asistencias.
Facundo Buonanotte jugará a préstamo en Chelsea.
Con un par de convocatorias a la Selección Argentina en su haber, había despertado el interés de Borussia Dortmund y Lyon.
Sin embargo, continuará en la Premier League y será compañero del ex Manchester United y Enzo Fernández.
La cesión a préstamo no incluiría una opción de compra para los Blues, pero sí la prioridad para igualar o superar futuras ofertas en caso de querer hacerse con la ficha de Buonanotte, según informó el periodista Fabrizio Romano.
