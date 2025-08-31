Manchester United volvió a la carga por Dibu Martínez: cómo están las negociaciones

Cuando parecía que Dibu Martínez no iba a salir de Aston Villa en este mercado de pases, Manchester United volvió a la carga y está cerca de cerrar su compra.

El club ya acordó las condiciones del contrato con el arquero argentino que presiona para que se de su venta. Todavía falta que los clubes se pongan de acuerdo en el monto final de la transacción.

Este lunes cierra el mercado de pases por lo que las próximas horas serán determinantes. El United también tiene en el radar al arquero de 23 años, Senne Lammens, que ataja en el Royal Antwerp de Bélgica.

En Manchester no están a gusto con los arqueros André Onana y Altay Bayindir. El entrenador, Rubén Amorim, alternó entre ambos en el equipo titular en el arranque de esta temporada y los dos tuvieron errores graves.

El acuerdo con Aston Villa no será sencillo ya que el mes pasado rechazó una primera oferta del United por 55 millones de dólares. Muy cerca del cierre del mercado de pases, la cotización será más grande.