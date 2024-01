Otro técnico top le dice «no» a la Selección de Brasil

La Selección de Brasil sigue a la deriva con el tema técnico y lleva más de un año sin resolver la situación. Desde la eliminación ante Croacia, en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, cuando se dio la salida de Tité, asomaron varios nombres y en las últimas horas se sumó uno de mucho peso.

Todos los caminos conducían a Carlo Ancelotti, quien iba a asumir el cargo después de la Copa América. Sin embargo, el italiano renovó con el Real Madrid y ahí se terminaron las ilusiones para la Verdeamarela. Por ahora, sigue el interinato de Fernando Diniz, quien cumplió la doble tarea de dirigir a la Selección y a Fluminense, donde se coronó campeón de la Copa Libertadores. Antes y durante tres partidos esa función la cumplió Ramón Menezes.

«Le dije a mi agente que no hable con nadie»

Caído lo de Ancelotti, la dirigencia del fútbol brasileño pensó en otro gran técnico, pero la respuesta llegó rápido. «Brasil no me llamó para ser el nuevo entrenador. Le dije a mi agente que no hable con nadie mientras yo sea el entrenador de la Roma», lanzó José Mourinho para desactivar rápido el tema.

Mourinho, de 60 años y ganador de dos Liga de Campeones, con Porto de Portugal e Inter de Italia, quiere mantener su lealtad con el club que lo tiene contratado. «Confío ciento por ciento en los propietarios de la Roma. Siempre les informe sobre las propuestas recibidas, como cuando me llamó Portugal y el club árabe en el verano pasado», enfatizó el ex DT de Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Tottenham y Benfica, entre otros.

En la recta final rumbo a la Copa América (arranca el 20 de junio), Brasil deberá acelerar las negociaciones. Está claro que va por un técnico top, pero por ahora sólo escuchan negativas.