Palavecino: «Estoy arrepentido de lo que hice»

Después del escándalo que se armó en el Superclásico después de su provocador festejo, Agustín Palavecino pidió disculpas y se mostró «arrepentido» por su grito gol delante de los jugadores de Boca en el tanto de Miguel Borja con el que ganó River 1 a 0.

«Estoy arrepentido de lo que hice. Veníamos de un golpe duro. Tenía las pulsaciones muy altas y no me pude controlar», señaló el mediocampista en diálogo con TyC Sports.

«Hoy lo hablé más en frío con Enzo y ayer hablé con Demichelis. Fue un error porque no es lo que queremos mostrar en River. Hay un camino marcado y la idea es seguir por ese camino», agregó.

El volante festejó el gol de manera vehemente muy cerca de Jorge Figal y otros futbolistas visitantes. Sergio Romero lo fue a increpar y ahí comenzó la batalla campal que terminó con tres expulsados en cada equipo, incluido Palavecino.

«Generé algo que no había necesidad. Cuando me cayó la ficha en el vestuario pensé ‘para qué’. En el momento no te das cuenta, es una adrenalina jugar un Superclásico. Me va a servir para aprender, tenemos que ser un ejemplo para los más chicos. Es algo que no hay que hacer festejar en la cara del rival”, amplió el jugador de 26 años.