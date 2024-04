Polémica superclásica: ¿qué se dijeron Demichelis y Falcón Pérez sobre la jugada del gol anulado?

Martín Demichelis y Yael Falcón Pérez fueron dos de los grandes protagonistas del Superclásico que Boca le ganó a River en Córdoba y la polémica por el gol anulado al Millonario suma capítulos. Ahora apareció un diálogo entre ambos, segundos después del pitazo final del árbitro, ya consumado el 3-2 a favor del Xeneize.

Con el partido 1-1, a los 6 minutos del segundo tiempo se dio el blooper entre Pol Fernández y Cristian Lema, la pelota fue al arco y Sergio Romero intervino con una gran atajada. Los jugadores de River festejaron el gol e incluso las placas de la tevé alcanzaron a poner el 2-1. Sin embargo, el VAR chequeó y anuló la conquista.

Falcón Pérez escuchó al VAR y anuló el gol. (FBaires)

Apenas terminó el partido, Demichelis se dirigió al centro del campo para hablar con Falcón Pérez. «¿No fue? ¿No entró?», se le puede leer en los labios al DT de River. «Nunca entró. Tira el guante y no entra», se le llega a entender al árbitro principal.

Segundo encuentro en el vestuario

Finalizado el partido y antes de la conferencia oficial obligatoria, Martín Demichelis tuvo un nuevo encuentro con Falcón Pérez, aunque a la hora de responder sobre la situación, su respuesta no convenció. «Jamás hablé de los árbitros y jamás voy a hablar. Fui por una cuestión de pedirle disculpas porque al final del partido, cualquiera de los chicos le había dicho algo. Me dijeron que nadie les dijo nada, me quería quedar tranquilo y que sepan entender las emociones de un jugador cuando pierde un partido».