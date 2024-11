Presentaron a Javier Mascherano en Inter Miami y se confirmó su reemplazo en la Sub 20

Tras la salida del Tata Martino, Javier Mascherano fue presentado como entrenador del Inter Miami y será técnico de Lionel Messi a partir de 2025.

“Es un honor y un privilegio dirigir a un club como Inter Miami”, expresó Mascherano tras firmar contrato hasta 2027. Además, agrego: “La ambición de la organización y su infraestructura me sedujeron. Quiero llevar al equipo a nuevas alturas y brindarles a los fanáticos momentos inolvidables”.

Esta será la primera experiencia de Mascherano como técnico en un club, tras liderar a la Selección argentina Sub-20 y Sub-23 en 50 partidos, con un saldo de 28 victorias, 10 empates y 12 derrotas.

Bienvenido, Jefe 🇦🇷✍️



