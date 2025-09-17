El inédito récord que rompió Racing tras su triunfo ante Vélez por la Copa Libertadores
La victoria por la mínima ante el Fortín dejó una marca en la historia de la Academia en el certamen internacional. Los detalles.
En la tarde de ayer, Racing sorprendió a Vélez en Liniers y se llevó un triunfo en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Con un gol de Adrián Martínez, la Academia que jugó más de un tiempo con un jugador más por la expulsión de Lisandro Magallán, se quedó con el primer duelo y buscará abrochar la llave de local.
Esta victoria, además de ser celebrada por los hinchas, marcó un récord para el conjunto de Avellaneda: fue el primer partido que gana como visitante en los playoffs del máximo certamen continental en toda su historia.
Sin tener en cuenta la fase de grupos, Racing disputó 19 encuentros fuera de su cancha en series de eliminación directa, en las que había cosechado ocho empates y diez derrotas, hasta que llegó este duelo ante el Fortín en el José Amalfitani. En las anteriores llaves, logró avanzar en ocho y quedó afuera en diez.
Todos los partidos de Racing como visitante en series de eliminación por la Copa Libertadores
Final 1967: 0-0 vs. Nacional | Fue campeón en el desempate
Semifinal 1968: 0-3 vs. Estudiantes LP | Eliminado tras desempate
Octavos 1989: 0-2 vs. Atlético Nacional | Eliminado en la vuelta
Octavos 1997: 1-1 vs. River | Clasificó por penlales
Cuartos 1997: 0-1 vs. Peñarol | Clasificó por penales en la vuelta
Semis 1998: 1-4 vs. Sporting Cristal | Eliminado
Octavos 2003: 1-1 vs. América de Cali | Eliminado por penales
Octavos 2015: 1-1 vs. Montevideo Wanderers | Clasificó en la vuelta
Cuartos 2015: 0-1 vs. Guaraní | Eliminado en la vuelta
Repechaje 2016: 2-2 vs. Puebla | Clasificó en la vuelta
Octavos 2016: 1-2 vs. Atlético Mineiro | Eliminado
Octavos 2018: 0-3 vs. River | Eliminado
Octavos 2020: 1-1 vs. Flamengo | Clasificó por penales
Cuartos 2020: 0-2 vs. Boca | Eliminado
Octavos 2021: 1-1 vs. San Pablo | Eliminado en la vuelta
Octavos 2023: 2-4 vs. Atlético Nacional | Clasificó en la vuelta
Cuartos 2023: 0-0 vs. Boca | Eliminado por penales en la vuelta
Octavos 2025: 0-1 vs. Peñarol | Clasificó en la vuelta
Cuartos 2025: 1-0 vs. Vélez | Resta disputar la vuelta
