El inédito récord que rompió Racing tras su triunfo ante Vélez por la Copa Libertadores

Racing le ganó a Vélez por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Foto: FBaires.

En la tarde de ayer, Racing sorprendió a Vélez en Liniers y se llevó un triunfo en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Con un gol de Adrián Martínez, la Academia que jugó más de un tiempo con un jugador más por la expulsión de Lisandro Magallán, se quedó con el primer duelo y buscará abrochar la llave de local.

Esta victoria, además de ser celebrada por los hinchas, marcó un récord para el conjunto de Avellaneda: fue el primer partido que gana como visitante en los playoffs del máximo certamen continental en toda su historia.

Sin tener en cuenta la fase de grupos, Racing disputó 19 encuentros fuera de su cancha en series de eliminación directa, en las que había cosechado ocho empates y diez derrotas, hasta que llegó este duelo ante el Fortín en el José Amalfitani. En las anteriores llaves, logró avanzar en ocho y quedó afuera en diez.

Todos los partidos de Racing como visitante en series de eliminación por la Copa Libertadores

Final 1967: 0-0 vs. Nacional | Fue campeón en el desempate

Semifinal 1968: 0-3 vs. Estudiantes LP | Eliminado tras desempate

Octavos 1989: 0-2 vs. Atlético Nacional | Eliminado en la vuelta

Octavos 1997: 1-1 vs. River | Clasificó por penlales

Cuartos 1997: 0-1 vs. Peñarol | Clasificó por penales en la vuelta

Semis 1998: 1-4 vs. Sporting Cristal | Eliminado

Octavos 2003: 1-1 vs. América de Cali | Eliminado por penales

Octavos 2015: 1-1 vs. Montevideo Wanderers | Clasificó en la vuelta

Cuartos 2015: 0-1 vs. Guaraní | Eliminado en la vuelta

Repechaje 2016: 2-2 vs. Puebla | Clasificó en la vuelta

Octavos 2016: 1-2 vs. Atlético Mineiro | Eliminado

Octavos 2018: 0-3 vs. River | Eliminado

Octavos 2020: 1-1 vs. Flamengo | Clasificó por penales

Cuartos 2020: 0-2 vs. Boca | Eliminado

Octavos 2021: 1-1 vs. San Pablo | Eliminado en la vuelta

Octavos 2023: 2-4 vs. Atlético Nacional | Clasificó en la vuelta

Cuartos 2023: 0-0 vs. Boca | Eliminado por penales en la vuelta

Octavos 2025: 0-1 vs. Peñarol | Clasificó en la vuelta

Cuartos 2025: 1-0 vs. Vélez | Resta disputar la vuelta