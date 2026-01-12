Real Madrid echó a Xabi Alonso después de perder la Supercopa con Barcelona

Luego de la derrota con Barcelona en la final de la Supercopa de España, Real Madrid anunció el despido de Xabi Alonso como entrenador.

Luego de un semestre en el cargo, el club decidió ponerle punto final al ciclo del DT. De todas formas, indicaron que la decisión fue «de mutuo acuerdo». Álvaro Arbeloa asumirá como técnico interino y podría quedar hasta final de temporada.

Xabi Alonso llegó al Merengue para la actual temporada después de su exitoso paso por Bayer Leverkusen de Alemania. En total, dirigió 34 partidos con 24 triunfos, 4 empates y 6 derrotas.

Debutó en el Mundial de Clubes donde quedó afuera en semifinales tras una dura goleada ante PSG por 4 a 0. En la Liga de España está segundo a 4 puntos de Barcelona y en la Champions League va 7°.

Desde la directiva del Madrid interpretaron que Xabi Alonso falló en los partidos más importantes. En la Liga perdió 5 a 2 con el Atlético Madrid y en Champions cayó con Liverpool y Manchester City. Ayer, la derrota 3 a 2 con Barcelona fue la gota que colmó el vaso.

Comunicado completo del Real Madrid

El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo.

Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa.

Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas.