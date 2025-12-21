Regional Amateur: Deportivo Roca le ganó a Sportsman y enfrentará a Atlético Regina

En una serie muy pareja, Deportivo Roca venció 1 a 0 a Sportsman en Choele Choel y luego del empate 1 a 1 en la ida clasificó a cuartos de final de la zona patagónica del Regional Amateur. En los primeros dos fines de semana de enero, se cruzará con Atlético Regina.

Al igual que en la vuelta con Independiente de Río Colorado, el Naranja ganó con un gol de cabeza del colombiano Luis Felipe Miranda.

El partido tardó en entrar en ritmo y la primera chance clara la tuvo el local a los 25 minutos con un remate desviado de Mariano Barrera. Roca respondió y tuvo las suyas con tiros de Luciano Pereyra y Enzo Vallejos que se fueron por cerca.

En otra de Sportsman, Bruno Corsi le tapó bien abajo a Jonathan Font, el más peligroso del equipo de Choele Choel. En el arranque del complemento, el partido se calentó y fueron expulsados Ramiro Espíndola en el local y Martín Priotti en el visitante después de un encontronazo entre ambos.

Diez contra diez, el encuentro se hizo aún más trabado y a los dos les costó mucho generar peligro.

Sportsman tuvo su ocasión mediante Font que definió por arriba de Corsi pero se le abrió demasiado, sin destino de gol.

Cuando el empate y los penales parecían inevitables, Roca se encontró una chance inmejorable y no la dejó pasar. El local cerró mal y el colombiano Luis Felipe Miranda puso el 1 a 0 para el Depo de cabeza a los 25’ del segundo tiempo.

El propio Miranda estuvo muy cerca del segundo pero se lo sacaron en la línea. El Naranja aguantó la diferencia y consiguió una sufrida clasificación. En cuartos, se medirá con Atlético Regina.

Jorge Newbery le ganó el clásico de Comorodo a la CAI

En el primer turno, Jorge Newbery pisó fuerte como local, le ganó el clásico de Comodoro Rivadavia a la CAI y también avanzó a cuartos de final.

Ante un gran marco de público, Franco Domínguez marcó el único tanto de la tarde de penal. El equipo que dirige Hugo Barrientos y preside su hermano Pablo, enfrentará en la próxima instancia a Deportivo Villalonga que eliminó a J.J. Moreno de Puerto Madryn por penales.

Jorge Newbery jugó una final por el ascenso al Federal A con este formato al caer con Liniers de Bahía Blanca en 2022. También perdió una definición en la región patagónica ante Deportivo Rincón en 2024.

Después de un breve parate el próximo fin de semana, entre las Fiestas, el torneo retomará el domingo 4 de enero con la ida de cuartos de final. La vuelta será el 11/01.

Luego, las semifinales serán el 18 y 25 de enero y las finales el 1 y 8 de febrero. El ganador de la región patagónica jugará una final por el ascenso al Federal A con el vencedor de otra zona.

Los cruces de cuartos de final en la región patagónica

Camioneros de Río Grande – Boxing de Río Gallegos

Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia – Deportivo Villalonga

San Patricio del Chañar – La Amistad