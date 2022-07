Retegui le contestó a Tevez: «mis amigos saben como soy, le deseo lo mejor»

Después de que Carlos Tevez realizara declaraciones públicas sobre Carlos Retegui, quien decidió no acompañarlo en el cuerpo técnico de Rosario Central, el exentrenador de hockey y actual funcionario del gobierno de Capital Federal respondió en diálogo con TyC Sports.

«A Carlos le deseo lo mejor. Que con su experiencia y sabiduría le va a ir muy bien», comenzó diciendo el «Chapa» a la edición vespertina del noticiero deportivo. «Lo único que tengo son palabras de agradecimiento para con Carlos y con su entorno«, añadió.

«Puedo entenderlo pero hoy tengo un compromiso con la secretaría de Deportes de la ciudad de Buenos Aires. La coyuntura del día a día hace que uno tenga que elegir», agregó sobre su decisión.

El secretario de Deportes de CABA subrayó que «el proyecto era para dentro de un año y medio. Pero llegaron propuestas de un grande como Central y de otros clubes en las semanas anteriores. Pero lo respeto, como lo respeté siempre y lamento esta situación».

«Carlos abre puertas constantemente, para mi era más fácil irme con él. Es mucho más fácil ir al Manchester United o Juventus», sostuvo.

«Hay muchas cosas que queremos hacer en la ciudad en términos de infraestructura. Cuando un funcionario llega a un lugar va conformando un grupo de trabajo. Tuve apoyo incondicional desde un primer momento. Pensé en las familias que dependen de este trabajo. Empecé en la función el 13 de enero y el fútbol no estaba en el radar», aclaró Retegui.

En cuanto a la intimidad de los últimos días, comentó que «hubo muchas noches que no dormí, Carlos lo sabe. Lamentablemente yo no podía acompañarlos por la gestión. No podría dormir si solo pienso en mi, tengo un compromiso con mucha gente».

«Estoy tranquilo, el que me conoce sabe como actúo. Mis amigos saben como soy. Voy a querer siempre lo mejor para Carlos, su familia. A mis amigos los quiero como son, no como yo quiero que sean. Él sabe que siempre va a tener mi afecto, cariño y agradecimiento«, afirmó.

«Yo se lo que hablé con Carlos y sus hermanos. Queda ahí, no voy a debatir. Mi cariño, afecto y apoyo es incondicional. Quiero lo mejor para él pero no lo puedo acompañar, porque estoy en un compromiso con mucha gente, con los clubes de los barrios», insistió.

En cuanto a las acusaciones de Tevez sobre cierta «cobardía», Retegui aclaró: «Miedo puedo tener con un problema de salud. No tengo nada que explicar, no tengo miedo a un oficio, estoy en el deporte hace muchísimos años. Entiendo la expresión de Carlos y lo puedo apoyar, pero miedo no tengo. Miedo tengo de que le pase algo a mis viejos, no de entrenar un equipo de fútbol».