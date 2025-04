Riquelme habló en el aniversario de Boca: «El club puede vivir sin mí, yo no»

En el 120° aniversario de Boca, Juan Román Riquelme compartió emotivas palabras en el canal oficial del club. El presidente contó su relación con la institución que lo tiene como ídolo y dirigente.

“No tuve muchas chances de elegir, mi papá me hizo de Boca y listo. Uno es hincha de Boca y se va a morir siendo hincha de Boca. Para mí era emocionante ir a la cancha, tardar dos horas de ida y dos de vuelta a Don Torcuato. Eran días inolvidables», recordó Román.

«El hincha me regaló mucho más de lo que yo le pude dar. Es el lugar más lindo del mundo. Es todo, para todos los hinchas de Boca, nuestro escudo es todo», agregó el presidente.

“Mi vida es Boca, esa es la verdad. Creo que hace dos años, el día de la despedida, lo dije. Boca puede vivir sin Riquelme, yo no. Es así. No sé si me emociona o qué, pero es mi vida”, destacó al borde de la emoción.

Riquelme también reflexionó sobre el cariño de los hinchas. «Que a una señora de 80 o 90 años me la estén aplastando sobre la reja, tenga la suerte de poder alzarla y preguntarle si se encuentra bien y me diga ‘ahora que me estás abrazando, sí’… Son cosas que no lo puedo creer, para mí es demasiado”.

El canal oficial de Youtube de Boca publicó dos videos a modo de adelanto y en el correr del día publicará la entrevista completa con el presidente en el marco del 120° aniversario del club.