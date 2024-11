Riquelme, tras la eliminación de Boca en la Copa Argentina: de la ‘vergüenza’ a la obligación por clasificar a la Libertadores

Tras la eliminación de Boca en manos de Vélez por la Copa Argentina, Juan Román Riquelme, presidente del club de La Ribera, valoró su participación en el certamen y destacó que el equipo tuvo «vergüenza» ante el 2-0 a favor para el Fortín y por eso revirtió el resultado momentáneamente.

Como es costumbre, Román Riquelme bajó del palco del Kempes para acompañar a su equipo. «Por Copa Argentina me divierte acompañar al equipo, es mi obligación estar acá, me hace muy feliz venir a cada provincia donde nos toca jugar porque la gente le da cariño a nuestros jugadores y está ilusionada de verlos. Hoy fue un partido de fútbol. Teníamos la ilusión de llegar a la final, no se pudo, ahora tenemos que continuar con lo que queda«, sostuvo.

Luego valoró el esfuerzo que hizo su equipo para revertir el resultado, a pesar de tener un jugador menos en cancha. «La suerte jugó del lado de ellos. Nosotros tuvimos un partido con situaciones complicadas: ir 2-0, un gol en contra, una expulsión… Se estaba poniendo todo difícil. El equipo compitió, dio vuelta el resultado, se puso 3-2… Así como tuvo muchos errores, tuvo cosas muy buenas. No es fácil ir 2-0 con un jugador menos, pasar a ganar y después al final con dos centros nos terminan ganando el partido».

"Fue un partido divertido. El que no es hincha de Vélez ni de Boca seguramento que lo disfrutó mucho".

Al elenco de La Ribera le queda una sola vía para clasificarse a la próxima Copa Libertadores: la tabla anual, en la que acumula 60 puntos, y está a tres de River, que ostenta la última plaza. “Nosotros necesitamos competir al máximo en cada partido. Yo no escucho que hablen de todos los equipos que tienen la obligación de jugar la Libertadores. Nosotros soñamos y tenemos la obligación de jugarla todos los años”, respondió en relación al certamen continental.