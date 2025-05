Ángela Leiva reveló los verdaderos motivos de su ruptura con Chelo Weigandt: «Responsabilidad afectiva a marzo» 

Ángela Leiva volvió a hablar de su separación del Chelo Weigandt en diálogo con Puro Show y reveló por qué se tomó su tiempo para hablar del difícil momento y cómo se descargó con su música.

¿Qué dijo Ángela Leiva sobre su separación con Chelo Weigandt?

Primero, la cantante habló de su nueva canción, y cómo la música la ayuda en su vida diaria: «Toda mi música es catarsis, y hay que estar muy seguro para hacerlo», y sumó: «Me sirvió un montón cuando me separe, decidí guardarme porque mi vulnerabilidad estaba al 100% y si hablaba con vos lloraba, y no se lo merece nadie».

«La ruptura me sorprendió, pero bueno, no hubo terceras ni cuartas ni quintas», continuó Ángela Leiva y agregó: «Soy una mina que respeta, soy muy respetuosa, y desde el amor uno respeta». Además, la artista argentina comentó filosa: «Hay una frase que se usa mucho ahora y es la responsabilidad afectiva, él se la llevó a marzo«, y cerró: «Que se enteren todos que estoy soltera«.

¿Qué pasó entre Ángela Leiva y el Chelo Weigandt?

Tras el revuelo por la noticia, Ángela Leiva confirmó su separación y expresó su tristeza. Ángel de Brito se comunicó con la intérprete y leyó su palabra en Ángel responde (Bondi).

«La distancia por la profesión de ambos fue un motivo. Estaba todo bien, pero en los últimos días, para mí, pasó algo y se pudrió todo. Él sacó todas las fotos de sus redes sociales», expresó el conductor. Y continuó: «Le pregunté a Ángela y me dijo: ‘Es verdad que estoy separada y la estoy pasando muy mal. No le quise responder a nadie, por ahora, pero quiero que lo sepas vos y lo cuentes, yo no puedo hablar del tema porque estoy muy triste'».