River acelera por Martínez Quarta: el problema en defensa que tendría Marcelo Gallardo

En las últimas horas, el mercado de pases en River arrancó a fondo para reforzar la defensa. Uno de los principales apuntados por la dirigencia es Lucas Martínez Quarta, quien podría regresar de Fiorentina. En este contexto, uno de los titulares en la zaga central tendría comprometido su futuro en el Millonario.

Si se concreta la llegada del Chino, Paulo Díaz podría cambiar su situación en el elenco de Núñez, donde pasaría de ser titular indiscutido a poder irse en este mercado de pases.

El chileno de 30 años lleva cinco temporadas y media con la Banda y por primera vez tras cuatro años, arrancaría como suplente en el 2025. De haber sido una de las figuras con Martín Demichelis, hace un año, pasaría a ser alternativa en la defensa.

Aunque otra de las posibilidades sería que Díaz se vaya de River si regresa el defensor de la Viola. Aún con chances de emigrar al exterior por su edad, en este mercado de pases su prioridad no sería seguir en el Millonario.

Si bien el Millonario todavía no llegó a un arreglo con el defensor de la Fiorentina, al club todavía no le llegó ninguna oferta en este mercado por el chileno y Marcelo Gallardo todavía no informó alguna decisión sobre el futuro del zaguero.

La situación de los defensores de River para 2025

Para el 2025, el Muñeco tendrá el problema de contar con muchos zagueros centrales, pero pocos vienen con continuidad en la última temporada. Por eso, podría tener algunas bajas, llegadas y hasta cambio de consideraciones.

Germán Pezzella: fue el principal referente en el regreso de Gallardo. Aunque quedó marcado por su mal rendimiento en la semifinal ante Atlético Minerio, pero sigue siendo inamovible para el Muñeco.

Paulo Díaz: Podría perder consideración ante la llegada de Martínez Quarta, y correría de atrás en el puesto. Luego de cinco años en el Millonario, podría llegar a irse en caso de una buena oferta.

Leandro González Pírez: El experimentado defensor viene siendo titular pero no termina de convencer. Aunque podría quedarse como alternativa.

Daniel Zabala: El juvenil sumó pocos minutos con Gallardo, aunque tiene proyección. Pero será parte del plantel.

Federico Gattoni: La idea sería arreglar con Sevilla su rescisión de contrato. Llegó por pedido del Micho pero jugó poco y no rindió.

Ramiro Funes Mori: Más allá de haber sido un caudillo en la historia reciente de River, el Mellizo rescindiría su contrato por su bajo nivel, constantes lesiones y pocos minutos.

Lucas Martínez Quarta: El objetivo principal de la dirigencia de River para la próxima temporada. Si llega, armaría dupla con Germán Pezzella, un viejo conocido del Millonario, la Selección Argentina y Fiorentina.

Con información de TyC Sports