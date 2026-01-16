Denuncian un caso de violencia policial en una comisaría de Bariloche

El hecho denunciado por la víctima ocurrió en la comisaría 28 de Bariloche. (foto de archivo)

Las horas que pasó en la comisaría 28 de Bariloche se convirtieron en un tormento, según denunció un joven de esta ciudad que afirmó haber sido sometido a una brutal golpiza a manos de empleados policiales. La víctima sufrió una fractura de maxilar y otras lesiones como consecuencia de la violencia policial.

El hecho fue denunciado el miércoles por Maximiliano Franco en la fiscalía de turno, a cargo del fiscal de feria Marcos Sosa Lukman, informó el abogado Pablo Calello.

“En relación a la denuncia realizada por un hombre mayor de edad, quien manifestó haber sido golpeado en la Comisaría 28 de Bariloche luego de haber sido demorado, se informa que desde la Unidad Regional Tercera se dispuso de manera inmediata el inicio de las actuaciones administrativas correspondientes, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones”, informaron desde la Policía de Río Negro.

“La Policía de Río Negro se puso rápidamente a disposición de la Justicia, aportando toda la información requerida para el esclarecimiento del hecho”, dijeron en un comunicado que difundieron este jueves.

Afirmaron que “se inició una investigación interna con el objetivo de determinar lo ocurrido dentro de la dependencia policial y establecer si existió o no una conducta irregular o una mala actuación por parte del personal interviniente”.

El origen: su perro atropellado

En la denuncia, el joven relató que la tarde del 13 de enero último se enteró de que habían atropellado a su perro en la esquina de su casa, ubicada en Pasaje Gutiérrez y La Paz, en el Alto de Bariloche.

Contó que fue hasta ese lugar donde había un tumulto de personas y un vehículo con patente chilena. Dijo que estaba alterado porque su perro había sido arrollado y le indicaron que había sido embestido por el auto procedente de Chile. Afirmó que el conductor intentó irse del lugar. Por eso, lo persiguió y golpeó el espejo retrovisor de ese vehículo.

Dos policías (una mujer y un varón) que se encontraban en la zona intervinieron cuando vieron esa situación. El denunciante sostuvo que el empleado policial lo empujó e invitó a pelear. Dijo que él se defendió y hubo un forcejeo. Cuando se calmó, lo redujeron y pidió disculpas frente a todos.

En la denuncia, a la que Diario RÍO NEGRO accedió, indicó que llegaron más policías en al menos cuatro móviles y dos efectivos de civil, que sacaron y mostraron sus armas.

La violencia policial, según la denuncia

Contó en la denuncia que lo demoraron y subieron a un patrullero. En el trayecto a la comisaría sufrió los primeros golpes. “¿Te gusta pegarle a la Policía?”, le preguntaba uno de los policías, mientras le pegaba a puño cerrado en la region del rostro y en la cien, dijo el denunciante.

En la comisaría 28 lo llevaron hasta el baño donde cuatro policías lo golpearon. Dijo que le dieron golpes de puño cerrado y patadas en todo el cuerpo.

Después, llegó la médica policial que lo revisó. El denunciante indicó que la médica se asombró cuando observó su rostro “todo hinchado” y le preguntó dónde había sido agredido. Respondió que lo habían golpeado en la unidad policial.

La víctima sostuvo que la médica informó al personal que debían trasladarlo de manera urgente a la guardia porque tenía lesiones de gravedad. Pero lo llevaron al calabozo.

Dijo que recien a las 2 del 14 de enero llegó un nuevo oficial en otro patrullero, que lo llevó a la guardia del hospital Ramón Carrillo, con dos policías.

Afirmó que en el traslado al hospital “lo trataron como el peor de los delincuentes hasta que de pronto cuando leyeron los resultados de la tomografía que (constató que) tenía fracturas en el rostro comenzaron a tratarlo un poco mejor, minimizando su estado de salud”.

Recién recuperó la libertad en la mañana del 14 de enero. El abogado dijo que la víctima se constituyó este viernes en querellante en la causa.

“La Institución reitera su compromiso con la transparencia, el respeto a los derechos humanos y el accionar conforme a la ley, quedando a la espera de lo que determine la Justicia”, sostuvo la Policía rionegrina, en el comunicado.