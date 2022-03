River agotó entradas y no tendría cambios para el Superclásico

Los socios de River agotaron hoy la preventa exclusiva de entradas para el Superclásico del domingo ante Boca en el Monumental, por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Desde las 10 se pusieron a la venta los tickets para los socios que no están incluidos en «Tu Lugar en el Monumental», señalaron desde el club de Núñez. En cuestión de horas, a través de la página RiverID, adquirieron las localidades correspondientes a las tribunas Centenario alta ($ 1.200), media y baja ($1.950); Sívori media y baja ($1.950), San Martín alta y Belgrano alta ($2.550), según informó el club.

Cientos de hinchas riverplatenses se quejaron en las redes sociales por la lentitud y el colapso de la página en determinados momentos de la compra.

La última chance para conseguir una ubicación se dio a las 18 a través de la comunidad Somos River.

Sólo restan pocas ubicaciones con precios elevados: San Martín y Belgrano Baja ($ 6.200) y San Martín y Belgrano Media ($7.000).

El socio necesitará el Carnet Único para el ingreso al Monumental el próximo domingo y se exigirá el pase sanitario.

Mientras tanto, Marcelo Gallardo está muy cerca de repetir el equipo que viene de golear 4 a 0 a Gimnasia de La Plata.

Los futbolistas trabajaron en el River Camp donde efectuaron ejercicios físico-técnicos en campo reducido. Por segundo día consecutivo, Gallardo no dispuso de un equipo en cancha y recién mañana habrá alguna pista al respecto.

La posibilidad de sumar un central a la defensa o sumar a Braian Romero al ataque junto con Julián Álvarez está, en principio, descartada.

La alineación sería con Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez y Milton Casco; Enzo Pérez; Enzo Fernández, Santiago Simón, De La Cruz y Esequiel Barco; y Julián Álvarez.

🔛 ¡Acción! ⚡️



💪 Miércoles de entrenamiento en River Camp. pic.twitter.com/14tGnN0QSt — River Plate (@RiverPlate) March 16, 2022

David Martínez y Matías Suárez hicieron hoy trabajos con pelota en el entrenamiento de River y mañana será exigidos para determinar si serán tenidos en cuenta. El defensor (distensión ligamento interno rodilla izquierda) y el delantero (molestia en rodilla derecha) se entrenaron de manera diferenciada, pero en contacto con el balón.

El ex Defensa y Justicia no juega desde la tercera fecha, en el triunfo 2 a 0 como visitante ante Newell’s Old Boys, en Rosario; y el delantero sumó unos minutos ante San Lorenzo y Deportivo Laferrere, por Copa Argentina, luego de una larga inactividad por la operación que implicó una limpieza en la articulación de la rodilla.

Gallardo ya expresó su postura de no forzar la recuperación plena de ambos futbolistas y mañana serán exigidos para determinar su participación en el plantel que recibirá a Boca en el Monumental.

River, uno de los punteros del grupo 1 de la Copa de la Liga Profesional, regresará mañana a los entrenamientos en el River Camp, a puertas cerradas, desde las 17.