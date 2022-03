Rojo en duda para el Superclásico, Benedetto sería titular

En la previa al gran partido del domingo a las 19 entre River y Boca, las dudas están del lado de Sebastián Battaglia, ya que Marcelo Gallardo no tendría problemas en repetir el equipo que goleó a Gimnasia.

Para el técnico de Boca los problemas no son futbolísticos, teniendo en cuenta el buen rendimiento del equipo ante Estudiantes de La Plata. Esta vez son las lesiones y molestias las que no le permiten al entrenador repetir el once titular.

La ausencia obvia es la de Carlos Izquierdoz, cuyo empeine del pie izquierdo sufrió la fractura en la base del quinto metatarsiano. En su lugar ingresó Carlos Zambrano, que tiene la titularidad asegurada para el Súper, mientras que el capitán estará ausente por tres meses tras ser operado.

Pero en las últimas horas también se supo que Marcos Rojo padece una sobrecarga muscular y por eso no formó parte de la práctica de fútbol. De hecho, la dupla central fue Zambrano-Nicolás Figal, con Luis Advíncula y Frank Fabra en los costados de la defensa. Por ahora hay optimismo sobre la presencia de Rojo en el Súperclásico, aunque al mismo tiempo está en el aire la certeza de que si no fuera River el rival del domingo Marcos no sería de la partida.

Las otras novedades estuvieron del medio hacia arriba. En el mismo entrenamiento, Óscar Romero alternó el puesto de enganche con Aaron Molinas, mientras que Luis Vázquez y Darío Benedetto hicieron lo propio en el lugar de centrodelantero.

El Pipa está recuperado con el alta médica del desgarro que lo privó de jugar contra Huracán y Estudiantes, aunque no está al 100%. De todas formas, el propio delantero aseguró que estará disponible para Battaglia el domingo.

El otro lesionado, Diego González, ya está descartado y continúa su recuperación de un desgarro en el isquiotibial derecho, sufrida el 28 de febrero pasado.

Así fue el equipo titular que paró el DT hoy: Rossi; Advíncula, Zambrano, Figal y Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández y Juan Ramírez; Molinas (Romero); Sebastián Villa y Vázquez (Benedetto).

El equipo suplente formó con Javier García; Marcelo Weigandt, Gabriel Aranda, Gastón Ávila y Agustín Sandez; Jorman Campuzano y Gabriel Vega; Exequiel Zeballos, Eduardo Salvio y Norberto Briasco; Nicolás Orsini.

El plantel volverá a practicar mañana, desde las 9, en el predio de Ezeiza, y quizás Battaglia brinde una conferencia de prensa, ya que el viernes se juega el superclásico de reserva en el River Camp. El sábado lo hará en el complejo Pedro Pompilio de Casa Amarilla, para luego quedar concentrado.

Del lado del Millo todo parece estar bastante más claro. Después de las pruebas que hizo con los refuerzos en los primeros partidos, los únicos dos que llegaron y se metieron en el equipo son Leandro González Pírez, por la lesión de David Martínez, y Esequiel Barco, quien aprovechó la ausencia de Benjamín Rollheiser.

En ese camino, respecto del equipo que fue campeón el año pasado, Milton Casco ocupa el lugar de Fabrizio Angileri, quien al igual que Rollheiser fue separado del plantel por no arreglar su contrato que finaliza a mitad de año.

El Muñeco no tiene dudas y, de no mediar algún imponderable, el once local será: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, G. Pírez y Casco; Santiago Simón, Enzo Pérez, Enzo Fernández y Nicolás De La Cruz; Barco y Julián Álvarez.